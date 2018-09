Cách các thành viên nhà Kardashian trở thành triệu phú

Nhờ truyền hình và thị phi, chị em Kim động vào đâu nơi ấy thành 'mỏ vàng', giúp họ sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD.

Show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians (tạm dịch: Theo kịp nhà Kardashians) kỷ niệm 10 năm phát sóng năm ngoái. Đây là bệ phóng cho đế chế gia đình gồm những cái tên: Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner và Kris Jenner. Hiện mỗi thành viên đều đã là triệu phú, sở hữu khối tài sản vượt xa mốc 10 triệu USD.

Bên cạnh việc là ngôi sao truyền hình, mỗi người trong số họ đều có những mối làm ăn riêng kiếm bộn tiền.

Kourtney Kardashian

Kourtney là người duy nhất trong nhóm chị em học đại học. Ảnh: TIME.

Tài sản 35 triệu USD của chị cả nhà Kardashian đến chủ yếu từ các show truyền hình thực tế, mà cô thủ vai kiêm sản xuất. Ngôi sao 39 tuổi cũng giúp điều hành hãng thời trang Dash của hai em Khloe và Kim, bên cạnh tham gia loạt hợp đồng quảng cáo trên mạng xã hội, như với thương hiệu trà giảm cân Lyfe Tea. Kourtney cũng có thời gian dài chạy chuỗi cửa hàng quần áo dành cho trẻ em Smooch, từng xuất hiện vài mùa trên Keeping Up with the Kardashians trước khi đóng cửa.

Kourtney là người duy nhất trong nhóm chị em Kardashian - Jenner học đại học. Cô tốt nghiệp ĐH Arizona năm 2002.

Kim Kardashian

Kim giàu nhất gia tộc với tài sản 175 triệu USD. Ảnh: TIME.

Đình đám và giàu có hơn cả trong gia tộc, Kim có khối tài sản ước tính 175 triệu USD. Cô đồng sản xuất Keeping Up with the Kardashians và là doanh nhân phất lên nhờ khai thác danh tiếng cũng như thị phi.

Ứng dụng icon Kimoji là một hiện tượng, kiếm về cho Kim hàng triệu USD. Dòng trang điểm cô tung ra năm 2017 "cháy hàng" trong chưa đầy 3 tiếng. Và thậm chí chưa cần ngửi mùi, fan của Kim đã mua hết 300.000 sản phẩm nước hoa Crystal Gardenia, Crystal Gardenia Citrus và Crystal Gardenia, lần đầu ra mắt tháng 11/2017. Bán giá 35-60 USD mỗi chai, cô bỏ túi khoảng 14 triệu USD doanh thu trong chưa đến 1 tuần.

Kim Kardashian còn nổi tiếng với việc bán sách Selfish gồm toàn những bức hình "tự sướng" của mình qua các năm. Bên cạnh đó là vô số những hợp đồng quảng cáo cũng như cát-xê trả cho mỗi lần xuất hiện của Kim. Cô và chồng, rapper Kanye West, còn là chủ một thương hiệu thời trang trẻ em.

Năm 2016, thu nhập 45,5 triệu USD đưa Kim đứng thứ 47 trong danh sách sao kiếm nhiều tiền nhất của Forbes. Tuy nhiên cùng năm, cô bị trộm trang sức trị giá 9 triệu USD tại khách sạn ở Paris.

Khloe Kardashian

Thương hiệu Good American của Khloe là đồ jeans ra mắt thành công nhất lịch sử, với 1 triệu USD ngày mở bán. Ảnh: TIME.

Cô Kardashian út nắm trong tay khoảng 40 triệu USD, chủ yếu từ truyền hình. Cô "chủ xị" các show Kocktails with Khloe và Revenge Body with Khloe Kardashian.

Bên cạnh đó, cô gái 34 tuổi là chủ nhân thương hiệu quần jeans Good American, thu 1 triệu USD chỉ trong ngày ra mắt. Khloe cưới ngôi sao bóng rổ Lamar Odom năm 2009 nhưng ly dị 7 năm sau đó. Cô mới hạ sinh con gái đầu lòng với bạn trai hiện tại là cầu thủ bóng rổ Tristan Thompson.

Kendall Jenner

Kendall Jenner là người mẫu được trả lương cao thứ ba thế giới. Ảnh: W Magazine.

Kendall sở hữu khoảng 30 triệu USD. Cô gái mới 22 tuổi nhưng đã chạm đến những mảnh đất màu mỡ nhất của làng thời trang, từ lên bìa tạp chí Vogue, dẫn đầu dàn mẫu trong show Marc Jacobs đến trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu thế giới Estée Lauder. Dòng son phiên bản giới hạn của hãng mà Kendall đứng sau chỉ ba ngày đã "cháy hàng".

Theo Forbes, Kendall Jenner thu nhập 22 triệu USD trong năm 2017 và là người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới. Bên cạnh nghiệp catwalk, cô kiếm tiền từ truyền hình thực tế, các hợp đồng quảng cáo và dòng trang phục riêng đồng sở hữu với cô em Kylie.

Kylie Jenner

Kylie, 21 tuổi, sở hữu công ty mỹ phẩm 420 triệu USD. Ảnh: TIME.

Vừa nhỏ tuổi nhất trong gia tộc Kardashians - Jenners, vừa trẻ nhất trong danh sách sao thu nhập cao của Forbes năm 2017, Kylie chễm trệ trên khối tài sản 50 triệu USD từ năm 20 tuổi.

Phần lớn nguồn tiền đến từ kinh doanh dòng mỹ phẩm Kylie Cosmetics bán rất chạy của cô, đặc biệt là son. Năm ngoái, công ty ước tính doanh thu 420 triệu USD sau chỉ 2 năm ra mắt, sánh ngang tầm các tên tuổi trong làng mỹ phẩm thế giới. Cô còn nắm hợp đồng quảng cáo giá trị với hãng thời trang thể thao Puma và là thành viên sau cùng trong nhóm chị em ra mắt show riêng Life of Kylie.

Kylie và Kendall cũng đồng sáng lập thương hiệu thời trang Kendall + Kylie năm 2012.

Kris Jenner

Kris Jenner kết hôn 2 lần, là mẹ và quản lý của 5 cô con gái nhà Kardashian-Jenner. Ảnh: TIME.

Người phụ nữ đứng đầu gia đình Kardashian - Jenner giữ vai quản lý cho 5 cô con gái. Bản thân bà có trong tay 60 triệu USD và được biết đến là người thuyết phục giám đốc sản xuất Ryan Seacrest về ý tưởng show Keeping Up with the Kardashians. Phần lớn tài sản của Kris đến từ việc góp vai và đồng sản xuất chương trình này. Quản lý cho các con, bà cũng nhận phần trăm từ những khoản thu nhập của họ.

Kris Jenner lấy người chồng đầu tiên là luật sư Robert Kardashian, sinh ra Kourtney, Kim, Khloe và cậu con trai Rob. Sau đó, bà tái hôn với Bruce Jenner, có thêm hai con Kendall và Kylie, rồi cũng ly dị.

Quốc Việt

Theo TIME