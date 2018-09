Cách bé thể hiện tình yêu với mẹ

Nhằm tạo cơ hội cho các bé thể hiện tình yêu thương của mình đến mẹ, Aeon Mall Tân Phú Celadon tổ chức cuộc thi vẽ tranh "Mama is Hero" vào ngày 14/3 để các bé tự do thể hiện tình cảm, năng khiếu. Để thực hiện thành công chương trình này, trung tâm thương mại đã gửi thư mời đến các trường mầm non, khuyến khích cổ động các bé tham gia. Bé có tranh đẹp nhất sẽ được phần thưởng là chuyến du lịch Singapore cho 2 người. Ngoài ra, mẹ và bé còn có cơ hội nhận các vé vào chơi khu Tini Town tại Aeon Mall Celadon. Đến với AeonMall Celadon, mẹ và bé sẽ nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc thể hiện vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại như: bác sĩ, người mẹ, đầu bếp, văn phòng... Bạn nên để bé yêu thêm tự hào và hiểu hơn về mẹ qua cách thể hiện tình yêu của chúng. Thông tin chi tiết, truy cập: http://aeonmall-tanphuceladon.com.vn.