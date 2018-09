Bí quyết chăm sóc sức khỏe gia đình của Ốc Thanh Vân

Là mẹ của ba thiên thần nhỏ, Ốc Thanh Vân lựa chọn quả Zespri Kiwi là thực phẩm bổ sung vitamin, chất xơ và các chất dinh dưỡng cho con.

Những ngày đầu tập cho bé ăn dặm và sử dụng thìa, Ốc Thanh Vân đã chọn quả kiwi. Bé Coca và Cola thích nhâm nhi kiwi trước giờ ăn, do vậy, nữ diễn viên thường chuẩn bị Zespri Kiwi cắt đôi và đặt chiếc muỗng bên cạnh cho hai anh em. Ngoài việc ăn tươi, cô còn khéo léo kết hợp quả với yogurt, xay sinh tố và các món ăn thường ngày. Mẹ Ốc chọn Zespri Kiwi vì quả có nguồn gốc từ New Zealand lại được nuôi trồng bằng hệ thống độc quyền, kiểm soát nghiêm ngặt, không sợ sâu bệnh đột biến gen.

Trong Zespri kiwi có Enzyme Actinidin hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa ở cả người lớn và trẻ em.

Do các con của mình đều yêu thích kiwi nên Ốc Thanh Vân thường xuyên sưu tầm những công thức nấu ăn với loại quả này. Không những tự nhiên, an toàn, kiwi Zespri còn là quả chứa nhiều chất bổ dưỡng.

Zespri Kiwi là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Trong 100g Zespri Kiwi vàng chứa lượng vitamin C gấp 3 lần quả cam cùng trọng lượng, 100g Zespri Kiwi xanh chứa gấp đôi lượng vitmin C trong quả cam. Chỉ cần một trái kiwi Zespri mỗi sáng, Ốc Thanh Vân đã có lượng vitamin C cho các con cần trong một ngày. Chất dinh dưỡng trong kiwi xanh Zespri gấp 6 lần một trái táo, kiwi Zespri vàng gấp 2 lần trái thơm.

Ngoài Kiwi tươi, Ốc Thanh Vân còn sưu tầm thêm công thức nấu ăn kết hợp với kiwi.

Các loại trái cây đều tốt cho sức khỏe, nhưng lợi ích của chúng không phải là như nhau. Mẹ Ốc thường chọn Zespri Kiwi vì hàm lượng vitamin, chất dinh dưỡng nhiều hơn các loại trái cây khác. Trong Zespri Kiwi xanh có Enzyme đặc biệt là Actinidin, giúp dễ dàng phá vỡ liên kết của protein khó tiêu trong thức ăn, hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa ở cả người lớn và trẻ em.

​Ốc Thanh Vân khá yên tâm về tính an toàn của loại quả có nguồn gốc từ New Zealand. Zespri Kiwi có hệ thống phân phối Zespri trên toàn thế giới. Một trái kiwi Zespri luôn bao gồm các quy định không sử dụng đột biến gen, khuyến khích sử dụng các phương pháp tự nhiên để kiểm soát sâu bệnh và cỏ dại.

Từ khi biết Zespri kiwi, công chúa, hoàng tử nhà Ốc suốt ngày đòi mẹ làm món ăn hàng ngày với loại quả này.

Không chỉ thích ăn Zespri Kiwi tươi, các bé nhà Ốc còn được mẹ kết hợp kiwi trong món ăn hàng ngày. Cô cũng mới tìm ra công thức làm thịt bò với kiwi, chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để các con có một bữa ăn ngon lành. Nguyên liệu gồm: 200 gram xà lách xoong, 4 quả kiwi Zespri SunGold, 1 củ hành tây, ngò rí, 30 ml dấm, 20 gram đường, nửa muỗng cafe muối, tiêu, 2 muỗng to dầu ăn, 1 muỗng cafe dầu mè, 150 gram thịt bò phi lê.

Đầu tiên, bạn cắt lát thịt bò phi lê, ướp với tiêu, đường và dầu hào trong 30 phút. Sau đó, bạn xào thịt với tỏi xay, để nguội; lưu ý món này chỉ xào khi sắp ăn cho nóng. Tiếp theo, bạn hòa tan tiêu, đường, muối, dầu ăn với dấm đường. Kiwi vàng cắt khoanh 2 quả, 2 quả cắt hạt lựu, củ hành tây cắt lát mỏng. Trộn đều xà lách, dầu dấm và kiwi cắt hạt lựu, sau đó xếp tròn ra dĩa, xếp bò xào lên trên. Trang trí xung quanh dĩa bằng kiwi cắt lát, có thể trang trí tùy ý như vài cọng ngò rí, cà rốt cắt sợi tạo màu sắc.

(Nguồn: Zespri Kiwi)