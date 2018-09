Best Products trao giải một tỷ đồng cho khách hàng

Theo đại diện công ty, đây là vị khách hàng thứ 11 trúng giải thưởng một tỷ đồng trong ba năm thương hiệu này hoạt động tại Việt Nam.

Ngày 29/9, Công ty TNHH Catalogue Shopping (Best Products) trao giải thưởng một tỷ đồng cho khách hàng Lê Thị Hường (TP HCM). Theo đại diện công ty, đây là vị khách thứ 11 được Best Products trao giải thưởng lớn trong thời gian ba năm hoạt động tại Việt Nam.

Vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh - Hồng Đào chụp ảnh lưu niệm cùng người thắng giải.

Có mặt trong lễ trao giải sau khi trở về từ Mỹ, vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh - Hồng Đào bày tỏ niềm vui mừng khi cùng ban giám đốc công ty trao giải thưởng cho khách hàng may mắn. “Đây là lần đầu tiên tôi và ông xã tham dự lễ trao giải của công ty. Chúng tôi vinh hạnh được tận tay trao phần thưởng lớn cho khách hàng của một thương hiệu tại Việt Nam", nghệ sĩ Hồng Đào cho biết.

Năm đầu tiên, nghệ sĩ Hồng Đào trở thành đại diện thương hiệu công ty.

Đây là năm đầu nghệ sĩ Quang Minh trở thành đại sứ thương hiệu của Best Products. Ông cho biết: "Bán hàng qua thư như cách mà Best Products đang làm tại Việt Nam đã có ở Mỹ từ lâu. Nó rất tiện lợi cho người tiêu dùng, bởi khi ngồi ở nhà, khách hàng vẫn mua được món đồ mình thích, được vận chuyển hàng tận nhà qua đường bưu điện".

Theo đại sứ thương hiệu, Best Products có nhiều chương trình khuyến mãi giá trị lớn, khách hàng thân thiết và những người trúng giải đa phần ở độ tuổi trung bình trên 50, vì vậy, thương hiệu này được nhiều đối tượng trung niên ở Việt Nam ưa chuộng. Ngoài ra, hai nghệ sĩ thể hiện niềm vinh hạnh khi trở thành đại sứ thương hiệu của Best Products.

Các khách hàng trúng thưởng tại lễ trao giải.

Tham dự lễ trao giải, ông Pierre F.Thibaut - Giám đốc Công ty TNHH Catalogue Shopping chia sẻ: “11 tỷ phú Best Products đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau đã có những niềm vui tột bậc khi trúng thưởng cũng như sử dụng tiền trúng thưởng vào các công việc nhiều ý nghĩa cho bản thân, gia đình và xã hội". Theo ông, nhiều khách hàng Việt Nam biết đến thương hiệu chính là động lực để ban lãnh đạo công ty tổ chức thêm nhiều chương trình khuyến mãi lớn.

Cơ hội nhận giải thưởng lớn tiếp theo

Mỗi quý hoặc hai tháng một lần, chương trình khuyến mại do thương hiệu Ca-ta-lô Best Products sẽ được tổ chức với ba giải thưởng trị giá một tỷ đồng, 150 triệu đồng, 50 triệu đồng trao cho khách hàng may mắn.

Theo đại diện thương hiệu, các chương trình khuyến mãi của công ty được thông báo đến Sở Công thương các tình thành theo quy đinh pháp luật. Các buổi quay thưởng được tổ chức trước sự chứng kiến của khách hàng và báo cáo đầy đủ với sở công thương và các cơ quan chức năng.

Chương trình “Chiến thắng cùng Best Products 2017-3” sắp diễn ra nhằm tìm kiếm tỷ phú thứ 12 của Best Products. Sự kiện dự kiến tổ chức từ ngày 1/9 đến ngày 31/10.

Từ ngày 18/5 đến ngày 30/8, chương trình khuyến mại “Vui hè trúng lớn” của Best Products thu hút hàng ngàn khách mua hàng tham gia. Sau sự kiện, kết quả được công bố gồm giải lớn trị giá một tỷ đồng trao cho khách hàng Lê Thị Hường (TP HCM), giải trị giá 150 triệu đồng trao cho khách hàng Đoàn Kim Xoàng (Bến Tre) và giải trị giá 50 triệu đồng trao cho khách hàng Đinh Như Trực (TP HCM).

