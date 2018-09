Bể bơi đáy kính ở độ cao 160m tại condotel Panorama

Dự án được thiết kế theo kiểu hồ nước kéo dài vô cực, có diện tích 700m2, dung tích 840m3 với phần đáy được làm bằng kính trong suốt.

Bể bơi nước mặn trên mái tòa tháp thuộc dự án Panorama Nha Trang - Apartment & Hotel do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang làm chủ đầu tư. Ý tưởng xây dựng dự án bắt nguồn từ những bể bơi vô cực đẳng cấp ở vịnh Marina Bay (Singapore), Bali (Indonesia) hay Grace Santorini (Hy Lạp), Cộng hòa Maldives... Đây là hạng mục xa xỉ nhất của Panorama Nha Trang.

Hình phối cảnh bể bơi nước mặn dự án Panorama Nha Trang.

Do đặc thù nằm trên tầng cao, khó bơm nước từ biển vào nên chủ đầu tư tạo ra nước mặn bằng cách điện phân muối trong nước hồ bơi. Muối được sử dụng là natri clorua (muối ăn gia đình). Quá trình khử trùng nước bằng clo tiêu chuẩn được thực hiện liên tục, nhằm duy trì chất lượng nước trong điều kiện an toàn, lành mạnh và diệt tảo. Chủ đầu tư cũng cho biết, chất vệ sinh được sản xuất tự động trong nước hồ, do đó, không có việc xử lý, lưu trữ hoặc thêm hóa chất vào hồ bơi.

Nhà thầu Conteccons chịu trách nhiệm thi công dự án cho biết, công trình đặt trên nền móng với bề dày đến 2,5m kết hợp nền cọc khoan nhồi có đường kính 1,2m, cắm chặt vào tầng đá gốc, ổn định, cứng cáp và an toàn. Đáy hồ bằng kính cường lực dày với hệ khung kết cấu thép mạ kẽm vững chắc, đủ sức chứa khối lượng nước lớn ở trên tầng cao nhất của Panorama Nha Trang.

Thiết kế đem đến cho du khách cảm giác như được hòa mình ở biển.

Với thiết kế ấn tượng mô phỏng theo đường cong mềm mại của bờ biển Nha Trang và mặt cắt hình elip của tòa nhà, bể bơi vô cực mang đến tầm nhìn 360 độ, bao quát toàn bộ thành phố vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Từ đây, gia chủ có thể đón bình minh trong nắng sớm, ngắm nhìn giây phút hoàng hôn lãng mạn hay khi thành phố lung linh ánh đèn vào đêm.

Ngoài bể bơi vô cực, tầng cao nhất của Panorama Nha Trang còn có bar và nhà hàng rooftop mang phong cách thượng lưu. Từ trên cao, du khách được ngắm nhìn những khoảnh khắc đặc biệt của thành phố biển khi bắn pháo hoa, các chương trình countdown… Từ tầng thượng của tòa nhà, gia chủ cũng như du khách sẽ có những trải nghiệm ấn tượng khi trầm mình vào làn nước mát, ngắm nhìn quang cảnh trên bãi biển, thành phố và tận hưởng cảm giác thư giãn.

Panorama Nha Trang sở hữu hệ thống tiện ích tiêu chuẩn 5 sao với không gian spa thư giãn, sang trọng cùng phòng gym hiện đại.

Dự án tọa lạc trên khu đất với 4 mặt tiền đường lớn là Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương, phố đi bộ, nhà hát thành phố và đúng trục quảng trường trung tâm, tháp Trầm Hương - công trình có hướng nhìn trực diện ra biển. Đây là trục đường du lịch sôi động tại Nha Trang. Tổ hợp căn hộ, khách sạn và trung tâm thương mại có quy mô gần 4.500m2 với 39 tầng, cao 160m. Dự án có sự tham dự của tổng thầu Design&Build - Coteccons, đơn vị tư vấn giám sát Apave, Ngân hàng Techcombank bảo lãnh và tài trợ cho khách mua. Tauzia - thương hiệu quản lý khách sạn, tòa nhà nổi tiếng của Pháp sẽ vận hành dự án sau khi hoàn tất.

Panorama Nha Trang sẽ bàn giao vào tháng 8/2018. Giá bán mỗi căn hộ tại đây từ 1,5 đến 4 tỷ đồng. Ngày 17/9 tới, chủ đầu tư sẽ giới thiệu dự án ra Hà Nội.

Lễ ra mắt dự án tổ hợp căn hộ, khách sạn, trung tâm thương mại Panorama Nha Trang được tổ chức từ 8h30 đến 11h30 ngày 17/9, tại Crystal Grand Ballroom, khách sạn Lotte Hanoi, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

