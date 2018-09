Barbara Corcoran: Nữ bồi bàn vươn lên thành 'bà trùm' bất động sản Mỹ

Barbarra Corcoran có tuổi thơ nghèo khó, từng làm nhiều việc lặt vặt, khởi nghiệp với 1.000 USD đi vay và nay có công ty trị giá 5 tỷ USD.

Barbara Corcoran là một trong những vị giám khảo quyền lực của chương trình Shark Tank Mỹ. "Bà trùm bất động sản New York" là biệt danh mà giới kinh doanh đặt cho Barbara. Từ số vốn ít ỏi ban đầu, bà đã xây dựng thành công công ty bất động sản mang tên mình.

Barbara Corcoran hiện là một trong những gương mặt truyền hình nổi tiếng được nhiều đài săn đón. Ảnh: Entrepreneurs.

Barbara Corcoran sinh ngày 10/3/1949 tại Edgewater, bang New Jersey. Gia đình bà có tới 10 người con và phải chen chúc trong căn hộ hai phòng ngủ chật hẹp.

"Mẹ tôi phải làm quần quật cả ngày và không lúc nào được nghỉ ngơi. Mọi người trong gia đình tôi, từ lớn đến nhỏ, đều có trách nhiệm làm việc để kiếm tiền. Tôi bắt đầu đi giao báo từ khi mới 6 tuổi", bà nhớ lại.

Đến tuổi đi học, Barbara gặp không ít trở ngại bởi chứng bệnh khó đọc. Học đến lớp 3 nhưng bà vẫn chưa thể đánh vần được hết trang sách và thường bị giáo viên trong trường ghẻ lạnh. Với học lực trung bình, Barbara theo học trường Cao đẳng St. Thomas Aquinas và tốt nghiệp năm 1971.

Sau khi tốt nghiệp, Barbara làm giáo viên gần một năm tại quê nhà nhưng nhanh chóng chán công việc nhàn hạ này. Bà luôn muốn làm điều gì đó lớn hơn và quyết định nghỉ việc ở trường để tìm hướng phát triển bản thân. Chính cuộc sống khó khăn đã nuôi dưỡng ý chí không khuất phục và không chịu an phận của bà.

Barbara trải qua hơn 20 công việc lặt vặt khác nhau trước khi đến làm bồi bàn tại một nhà hàng ở New York. Nhờ công việc này, bà gặp được người bạn trai cũ và vay ông 1.000 USD để bắt đầu công việc kinh doanh riêng năm 1973.

Có tiền, Barbara thành lập một doanh nghiệp tư vấn nhỏ hoạt động trong lĩnh vực bất động sản có tên Group Corcoran. Để gây dựng thương hiệu công ty, Barbara cho xuất bản bản tin bất động sản mang tên Corcoran và được nhiều khách hàng chú ý. Những đánh giá về thị trường bất động sản trong bản tin được xem là kim chỉ nam cho các nhà đầu tư địa ốc cá nhân. Khách hàng tìm đến công ty bà để thực hiện các giao dịch bất động sản tăng lên mỗi ngày.

Barbara là người có tài năng về quản trị nhân sự và thúc đẩy mọi người cùng phát triển. Bà tuyển dụng một đội ngũ nhân viên kinh doanh không nhiều kinh nghiệm nhưng đầy nhiệt huyết và sắp xếp họ vào những vị trí phù hợp. Với phương châm chỉ tuyển những người có chí và siêng năng nên công ty bà luôn đạt được hiệu suất làm việc cao.

Năm 1978, doanh nghiệp của Barbara đang trên đà phát triển thì bà gặp cú sốc lớn. Người bạn trai cùng bà khởi nghiệp đột ngột đề nghị chia tay và sau đó lập tức cưới cô thư ký thân cận của bà. Thay vì buồn chán, bà lao vào làm việc ngày đêm như một cách để cân bằng bản thân. Bà mở rộng các gói dịch vụ ký gửi, mua bán nhà đất và đầu tư vào các dự án bất động sản.

Công ty của bà nhanh chóng ăn nên làm ra và bà trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Barbara đã không ngại khó khăn và luôn mạnh mẽ quyết đoán như một người đàn ông. Bà chứng minh rằng phụ nữ có thể thành công ở bất kỳ lĩnh vực bất động sản, nơi đàn ông chiếm vị trí ưu thế.

Năm 2001, ông trùm bất động sản NRT LLC đề nghị mua lại công ty Barbara Corcoran, giúp bà bỏ túi số tiền 66 triệu USD.

Barbara trong show truyền hình thực tế Shark Tank của Mỹ mùa 3. Ảnh: Fortune.

Sau thương vụ mua bán đó, Barbara không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản mà câu chuyện khởi nghiệp của bà trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người. Bà nhanh chóng được các đài truyền hình chú ý và xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông. Bà được mời làm cố vấn bất động sản trong show NBC Today của đài NBC. Sau đó, đài CNBC đề nghị được cùng bà xây dựng một kênh truyền thông với tên gọi The Millionaire Broker with Barbara Corcoran.

Ngoài ra, Barbara Corcoran còn là nhà phê bình của các tạp chí The Daily Review, More Magazine, Red Book và luôn có những bài viết trên trang nhất New York Daily News về các vấn đề kinh tế.

Với vai trò diễn giả và nhà đầu tư, Barbara xuất hiện trong nhiều sự kiện bất động sản. Đặc biệt, bà được biết đến là một trong những nhà đầu tư mát tay trong chương trình Shark Tank Mỹ. Trong mùa đầu tiên của chương trình thực tế này, 8 doanh nghiệp do bà đầu tư đã rất thành công và đạt lợi nhuận chỉ sau thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, bà còn viết nhiều cuốn sách dạy cách hướng dẫn đầu tư và làm giàu. Các tác phẩm của bà luôn nằm trong top những cuốn sách bán chạy nhất cho New York Times bình chọn.

Bà Barbara hiện đã bước qua tuổi 68 và sở hữu khối tài sản lên đến 80 triệu USD. Bà là người đóng góp cho danh tiếng của show Good Morning America và chương trình khiêu vũ cùng người nổi tiếng Dancing with the Stars của đài ABC vào năm 2017.

