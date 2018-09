Bảo Tín Minh Châu tổ chức bốc thăm trúng thưởng

Công ty Bảo Tín Minh Châu vừa tổ chức chương trình bốc thăm may mắn trúng thưởng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long.

Chương trình dành cho khách mua trang sức báo hiếu mùa Vu Lan năm nay tại Liên đoàn lao động quận Hai Bà Trưng, số 260 Phố Huế, Hà Nội. Hơn 100 khách hàng tiêu biểu đại diện cho hơn 15.000 khách hàng đã tham gia buổi lễ bốc thăm. Với giá trị nhân văn sâu sắc của mùa Vu Lan, Bảo Tín Minh Châu mong muốn được phục vụ khách hàng những món quà báo hiếu giàu ý nghĩa để dành biếu ông bà, cha mẹ, bằng việc cho ra mắt bộ sưu tập trang sức Hiếu Nghĩa chất lượng cao để khách hàng lựa chọn.

Công ty đã tổ chức chương trình dành cho khách hàng mua trang sức trong mùa Vu Lan báo hiếu từ ngày 15/8 đến 15/9 được những quyền lợi gồm:

Tham gia chương trình bốc thăm may mắn trúng 38 giải thưởng bằng 38 nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ((NTT-VRTL) với tổng giá trị là 5 lượng vàng, tương đương 50 chỉ Vàng Rồng Thăng Long. Cơ cấu giải thưởng cụ thể gồm một giải đặc biệt - một nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 10 chỉ vàng 999,9; 2 giải nhất - mỗi giải một nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 5 chỉ vàng 999,9; 5 giải nhì - mỗi giải một nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 2 chỉ vàng 999,9; 10 giải ba - mỗi giải một nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long một chỉ vàng 999,9; 20 giải khuyến khích - mỗi giải một nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 0,5 chỉ vàng 999,9.

Ngoài ra, khách được bốc thăm trúng thưởng các thùng quà Hiếu, Nghĩa, Tâm ngay tại cửa hàng với 20.000 phần quà, tổng trị giá trên 2 tỷ đồng.

Mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, công ty đã ra mắt bộ sưu tập trang sức Hiếu Nghĩa và nhận được nhiều giải thưởng trong nước, quốc tế về uy tín và chất lượng. Công liên tục được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn quà bằng trang sức quý báo hiếu công ơn sinh thành, dưỡng dục củc ông bà, cha mẹ. Đây là bộ sưu tập có nhiều sản phẩm thiết kế độc đáo, mẫu mã đa dạng, giày ý nghĩa biểu trưng, có giá trị làm của gia bảo trường tồn với nhiều mức giá để lựa chọn. Bộ sưu tập gồm các dòng trang sức chất lượng cao như Lộc Tài May Mắn, Bước Chân An Lạc, Ngũ Nghĩa Đạo Hiền, Cội Nguồn Vĩnh Cửu.



Dòng trang sức Lộc Tài May Mắn bao gồm các sản phẩm vàng ta, vàng tây gắn đá quý Ruby, Sapphire hay lục bảo ngọc (emerald)… được thiết kế dành riêng cho người trung và cao tuổi, nên đặc biệt thích hợp làm quà biếu báo hiếu ông bà, cha mẹ. Dòng trang sức mang thông điệp nhân văn sâu sắc "Kính chúc cha mẹ lộc tài may mắn, mạnh khỏe hạnh phúc".



Dòng trang sức Bước Chân An Lạc bao gồm các trang sức ngọc trai và ngọc cẩm thạch, giúp tôn lên nét đẹp và sự sang trọng, đem lại niềm vui và sự bình an đến với người đeo. Dòng trang sức thể hiện thông điệp "Kính chúc mẹ cha con cháu sum vầy, gia đình an lạc".



Dòng trang sức Ngũ Nghĩa Đạo Hiền được làm từ chất liệu vàng 24k, bao gồm các sản phẩm nhẫn và mặt dây chuyền có chạm khắc các chữ Phúc, Lộc, Thọ, Hiếu, Tâm. Mỗi chữ như một bức tranh ý nghĩa sâu sắc, mang thông điệp "Kính chúc cha mẹ Tăng Phúc, Đại Lộc, Trường Thọ, Hiếu kính, Từ Tâm".



Dòng trang sức Cội Nguồn Vĩnh Cửu lấy ý tưởng từ hình ảnh Rồng, Phượng là hình ảnh đặc trưng gắn liền với truyền thuyết cha rồng Lạc Long Quân, mẹ tiên Âu Cơ của dân tộc. Dòng trang sức khơi gợi chúng ta nhớ về nguồn cội tổ tiên. Món quà nhẫn hay dây chuyền “Cội nguồn” được làm bằng chất liệu vàng 24k, 18k chạm khắc hình ảnh Rồng, Phượng hoặc kết hợp với các loại đá, ngọc quý hiếm như ruby, sapphia, ngọc cẩm thạch... biểu trưng cho sự biết ơn đối với cội nguồn tổ tiên, mang thông điệp "Kính chúc mẹ cha hướng về cội nguồn, tưởng nhớ tổ tiên".

Bảo Tín Minh Châu với những hoạt động ý nghĩa trên luôn muốn tạo ra những giá trị nhân văn, đặc biệt là đạo hiếu trong cộng đồng. Công ty cũng mong góp phần chung tay cùng các doanh nghiệp khác, đề cao các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong xã hội hiện đại. Danh sách khách hàng trúng thưởng, xem tại đây.

Thư Kỳ