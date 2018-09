Bác sĩ Việt 2 lần được phong tặng giáo sư quốc tế

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Xuân Cương - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Sài Gòn 2 lần được phong tặng danh hiệu giáo sư quốc tế trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ.

Bằng niềm đam mê, sự dày công tìm tòi, nghiên cứu và khám phá ra những phương pháp mới, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Xuân Cương đã góp phần nâng cao vị thế của ngành phẫu thuật thẩm mỹ trong nước trên trường quốc tế.

Năm 1997, tại một cuộc thi với điều kiện thí sinh phải có bằng Tiến sĩ Y khoa của Mỹ, bác sĩ Xuân Cương là người Việt Nam duy nhất được chọn. Vượt qua những thách thức của kỳ thi, ông xuất sắc được Hội đồng Giải phẫu Thẩm mỹ Mỹ cấp văn bằng cao cấp về khoa "American Board of Cosmetic Surgery". Từ đó, tên tuổi và uy tín của giáo sư được nhiều người biết đến, những cống hiến cho lĩnh vực làm đẹp của ông cũng được thế giới ghi nhận.

Năm 1995, khi ngành giải phẫu thẩm mỹ Việt Nam còn chưa được biết đến rộng rãi thì bác sĩ Xuân Cương đã tạo ra tiếng vang với đề tài khoa học "Căng da mặt không để lại sẹo". Đề tài được báo cáo tại Viện Hàn lâm Mỹ và được đăng tải trên tạp chí Giải phẫu thẩm mỹ của nước Mỹ (năm 1996). Năm 2001, tại Mumbai, Ấn Độ, với báo cáo khoa học "Kỹ thuật đặt đường viền quanh núm vú", ông vinh dự được trao giải thưởng nhà phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu thế giới "World Leader of Cosmetic Surgery"… Các đề tài khác như Kỹ thuật cấy lông mi với số lượng không giới hạn (năm 2005), Ứng dụng châm tê trong hút mỡ và đặt túi ngực (năm 2006)... cũng lần lượt ra đời và được đánh giá cao tại các hội nghị của nước Nhật, Pháp.

Bác sĩ Xuân Cương tại Manila, Phillippines năm 1995.

Điểm nhấn ấn tượng trong cuộc đời hoạt động của bác sĩ Xuân Cương là lần báo cáo phương pháp Cải tiến kỹ thuật nâng mũi và thu hẹp đầu mũi cùng một lúc tại Hội nghị Quốc tế về ngành giải phẫu thẩm mỹ do Học viện Giải phẫu thẩm mỹ thế giới được tổ chức tại thành phố Cartagena, Colombia vào tháng 11/2008. Các nhà chuyên môn tham dự hội nghị đều là những giáo sư, bác sĩ đầu ngành đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tại đây, bản báo cáo của bác sĩ Xuân Cương được đánh giá cao, bởi đây là kỹ thuật mới, giúp các nhà giải phẫu thẩm mỹ có thể thực hiện 2 động tác giải phẫu cùng lúc trong tình trạng mổ kín (closed tip surgery) mà không cần mở hở đầu mũi ra, lại đơn giản và đạt hiệu quả hơn. Với báo cáo xuất sắc này, giáo sư Cương vinh dự được phong tặng danh hiệu: "100 nhà phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất thế giới - The 100 Best Cosmetic Surgeons of The World".

Không chỉ là nhà phẫu thuật thẩm mỹ có nhiều sáng kiến hay, thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật thành công, giáo sư Xuân Cương còn thường được mời tham gia thỉnh giảng chuyên môn tại nhiều quốc gia như Bulgaria, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Australia, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc… Quá trình giảng dạy nhiều năm của ông cũng ghi dấu ấn với 2 lần được phong hàm giáo sư giải phẫu thẩm mỹ quốc tế. Lần thứ nhất, ông được vinh danh tại Munbai vào năm 2001, lần thứ 2 là vào năm 2015 tại Philippines. Đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Xuân Cương là bác sĩ Việt Nam đạt 2 văn bằng cao cấp về thẩm mỹ là "American Board of Cosmetic Surgery" và "International Board of Cosmetic Surgery", đồng thời 2 lần vinh dự nhận học hàm giáo sư danh dự.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Cương tại Paris năm 2005.

Hiện tại, ngoài vai trò là Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Sài Gòn, giáo sư Nguyễn Xuân Cương còn là thành viên của Viện Hàn lâm Giải phẫu thẩm mỹ Mỹ, Viện Hàn lâm giải phẫu thẩm mỹ châu Á - Thái Bình Dương, Viện Hàn lâm châu Âu, Viện Hàn lâm Canada… Ông cũng là hội viên tích cực của Hội giải phẫu thẩm mỹ ngực Mỹ, Hội giải phẫu thẩm mỹ Bulgaria, Hội giải phẫu thẩm mỹ Pháp…. Trong nước, tiến sĩ Xuân Cương và Bệnh viện thẩm mỹ Sài Gòn cũng được ghi nhận thành tích với các giải thưởng Thương hiệu Việt hàng đầu 2013, Thương hiệu Việt hàng Việt yêu thích nhất 2014, cúp vàng và bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2012.

Thành công mà Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Xuân Cương đạt được trong thời gian qua không chỉ là niềm vinh dự của riêng ông mà còn tạo điểm nhấn lớn cho ngành giải phẫu thẩm mỹ Việt Nam. Với cuộc đời làm khoa học say mê và nghiêm túc cùng những đóng góp to lớn, giáo sư Nguyễn Xuân Cương chính là một trong những cây đại thụ của ngành làm đẹp nước nhà.

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Sài Gòn)