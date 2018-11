Bà mẹ hai con lãnh đạo tập đoàn bán lẻ lớn nhì Hàn Quốc

Bà Lim Il Soon nắm giữ nhiều vị trí cao trong các tập đoàn lớn nhưng không lơ là nhiệm vụ chăm sóc con cái và gia đình.

Tại Hàn Quốc, hiếm có phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo trong các tập đoàn trừ khi họ sinh ra trong gia đình nhà sáng lập. Nhưng Lim Il Soon là trường hợp đặc biệt. Bà là nữ CEO đầu tiên của tập đoàn bán lẻ Homeplus với doanh thu 9,7 tỷ USD năm 2017.

Bà Lim Il Soon (53 tuổi) hiện là CEO của hãng bán lẻ Homeplus. Ảnh: Korean Times.

Bà Lim học chuyên ngành quản lý và có bằng MBA tại Đại học Yonsei. Bà bắt đầu đi làm vào cuối những năm 1980 và làm việc tại nhiều công ty công nghệ khác nhau, trong đó có Motorola và Compaq.

Lim Il Soon gia nhập ngành bán lẻ năm 1998 và làm giám đốc tài chính (CFO) cho hãng bán lẻ giảm giá COSTCO (Mỹ). Sau đó, bà được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc tài chính của Buy the Way, một chi nhánh chuỗi cửa hàng tiện lợi của 7-Eleven và Tập đoàn Exego (Australia).

Bà Lim tạo được danh tiếng trong ngành bán lẻ thông qua thành công của nhiều thương vụ. Năm 2010, bà đã giúp Unitas Capital bán chuỗi cửa hàng tiện lợi Buy the Way cho Lotte Group, sau khi mở rộng chuỗi cửa hàng và tăng doanh thu. Là CFO của Exego, bà đã tái thiết hệ thống phân phối linh kiện ôtô của hãng và sau đó bán lại thành công cho Unitas.

Tháng 10/2017, bà Lim ngồi vào ghế CEO của Homeplus, tập đoàn bán lẻ lớn thứ hai Hàn Quốc. Mục tiêu hiện tại của bà là biến Homeplus trở thành nhà bán lẻ hiện đại khi áp dụng công nghệ vào đặt hàng trực tuyến, giao hàng nhanh nhất nhằm cạnh tranh với các "ông lớn" như Lotte hay Emart.

Đặc biệt, bà đang đẩy mạnh việc tạo ra cửa hàng lai giữa nhà kho và siêu thị với tên gọi Homeplus Special. Đây là trung tâm hoàn thiện đơn hàng, nơi diễn ra quá trình đặt hàng trực tuyến và cung cấp hỗ trợ về logistic, giao hàng giống như cách thức hoạt động của Amazon. Bà cũng tìm cách tận dụng và khai thác lợi thế về dữ liệu của hơn 5 triệu thẻ thành viên người dùng Homeplus để tăng trưởng doanh thu.

Bên trong một cửa hàng lai Homeplus Special. Ảnh: Business Insider.

Sau một năm điều hành Homeplus, có nhiều tín hiệu cho thấy những chiến lược bà Lim vạch ra mang tới hiệu quả. Doanh thu ở chuỗi cửa hàng lai Homeplus Special tăng hơn 30% chỉ sau 2 tháng mở cửa. Tuy nhiên, lĩnh vực bán lẻ tại Hàn Quốc đang ngày một cạnh tranh gay gắt với nhiều tên tuổi lớn như: Emart, Lotte. Đây đều là những hãng có tiềm năng tài chính lớn hơn Homeplus.

Kể từ năm 1998, bà Lim luôn được giao những vị trí lãnh đạo quan trọng trong các công ty, tập đoàn đa quốc gia. Công việc bận rộn và nhiều áp lực nhưng bà chưa bao giờ lơ là việc chăm sóc con cái và gia đình. Không giống nhiều phụ nữ Hàn Quốc sau khi kết hôn phải bỏ việc để ở nhà chăm lo gia đình, bà Lim may mắn khi chồng luôn ủng hộ và hai cô con gái ngoan ngoãn.

Nói về bí quyết thành công, bà Lim tin rằng chính những kỹ năng mềm đã giúp bà thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Bà kể trong một lần được cử tới Australia năm 2010 để xoay chuyển tình hình kinh doanh ảm đạm của Repco (thuộc Unitas Capital), một vài nhân viên rất sợ bị sa thải. Cuối cùng bà Lim đã không sa thải ai và còn truyền động lực để họ làm việc hiệu quả hơn.

Lời khuyên của bà đối với những phụ nữ khác đang tìm cách vươn lên trong một xã hội vốn bị thống trị bởi nam giới đó là: Tiếp tục nỗ lực.

"Nếu hiểu rõ mình là ai và ai là người bạn muốn trở thành trong tương lai, bạn sẽ có động lực để vượt qua khó khăn và không từ bỏ hy vọng mở cánh cửa tương lai", bà nói.

Sơn Nam

Theo Bloomberg