Apollo Silicone tài trợ độc quyền 'Bước nhảy Hoàn vũ - Vip Dance 2016'

Chương trình được hợp tác bởi Công ty cổ phần Quốc Huy Anh với thương hiệu Apollo Silicone cùng Đài truyền hình Việt Nam và Công ty Cát Tiên Sa.

Được chuyển thể từ phiên bản truyền hình ăn khách tại Anh - Dancing With The Star, "Bước nhảy hoàn vũ 2016" đã trở lại với phiên bản mới được mua bản quyền từ chương trình Vip Dance của Time Symphony (Anh). Chương trình sẽ phát sóng trên kênh VTV3 vào lúc 21h thứ 7 hàng tuần liên tục 10 liveshow từ ngày 30/1/2016 với tên gọi "Bước nhảy hoàn vũ - Vip Dance 2016". Bước sang mùa thứ 7 với nội dung mới so với 6 mùa giải trước, chương trình sẽ đem đến nhiều bất ngờ và thú vị cho khán giả qua những luật thi, cấu trúc mới.

"Bước nhảy hoàn vũ - Vip Dance 2016" sẽ mang đến những màn trình diễn chuyên nghiệp, hấp dẫn với sự góp mặt của 12 nghệ sĩ nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau cặp đôi cùng 12 vũ công chuyên nghiệp đem đến những màn trình diễn kịch tính và thú vị. Hoa hậu Jennifer Phạm; Á hậu Vũ Ngọc Anh, Khánh My; siêu mẫu Hồng Quế, Minh Trung; ca sĩ - nhạc sĩ Trang Pháp; các ca sĩ: Mailee, Lâm Chi Khanh, Sơn Thạch (ST nhóm 365) cùng các diễn viên: Khả Ngân, Diệu Nhi, Thuận Nguyễn là những cái tên sẽ xuất hiện trong chương trình năm nay.

Phát biểu trong buổi họp báo, Hoa hậu Mai Phương Thúy - Đại sứ thương hiệu Apollo Silicone cho biết: "Mọi người vẫn thường nghĩ là một sản phẩm thuộc ngành xây dựng, vật liệu xây dựng khô khan và cách làm truyền thông marketing cũng sẽ khô khan… Tuy nhiên, đối với Quốc Huy Anh, chúng tôi làm khác biệt để khẳng định uy tín của mình đồng thời luôn đặt lợi ích của khách hàng, đối tác lên hàng đầu theo nguyên tắc Win-Win-Win. Việc tài trợ cho chương trình "Bước nhảy hoàn vũ - Vip Dance 2015" cũng thể hiện vị thế của thương hiệu Apollo Silicone hiện chiếm hơn 70% thị phần tại Việt Nam và gây tiếng vang lớn trong ngành Silicone Sealant trên thế giới về mọi phương diện, nhất là truyền thông marketing"

Theo cô, đây cũng là lần đầu tiên Apollo Silicone phối hợp cùng các đối tác chiến lược là những tập đoàn hàng đầu thế giới như Dow Corning, Shinetsu, April tổ chức chương trình "Đồng hành cùng Vip Dance 2016" dành cho các nhà phân phối. Năm nay, giải thưởng trị giá hàng trăm nghìn USD sẽ dành cho đội đồng hành với đội của giám khảo - huấn luyện viên có các thí sinh đạt giải Quán quân, Á quân trong cuộc thi.

Đây không phải lần đầu tiên Apollo Silicone tham gia tài trợ chương trình của Cát Tiên Sa hợp tác với Đài truyền hình Việt Nam. Qua bước đầu thành công khi tài trợ "Giọng hát Việt - The Voice 2015", cả hai đã quyết định nâng tầm lên mức hợp tác chiến lược dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh cũng như chiến lược truyền thông marketing khẳng định vị thế thương hiệu Apollo Silicone trên thương trường trong, ngoài nước qua những chương trình giải trí truyền hình hay, đặc sắc lẫn nội dung và hình thức trên các kênh quốc gia.

Tài trợ cho "Bước nhảy hoàn vũ - Vip Dance 2016" cũng nhằm quảng bá hình ảnh và thông điệp "Một lần chạm là một đời gắn kết - Apollo Silicone, chất keo cuộc sống" qua TVC mà công ty đã thực hiện để khẳng định vị thế thương hiệu. Hình ảnh những thí sinh cùng vũ công nắm tay nhau thực hiện một điệu nhảy; các thí sinh cùng một đội, chương trình, tổ chức luôn đoàn kết để hướng về điều tốt đẹp nhất đã phần nào thể hiện mối quan hệ, ý nghĩa giữa "Bước nhảy hoàn vũ" và thông điệp của công ty. Với uy tín và vị thế của mình, Quốc Huy Anh với thương hiệu Apollo Silicone và những thương hiệu nổi tiếng khác luôn nỗ lực để gắn kết bền vững lâu dài.

(Nguồn: Quốc Huy Anh)