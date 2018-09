AnAn tổ chức chương trình' Chia sẻ yêu thương'

Sự kiện diễn ra tại Viện dưỡng lão Vĩnh Sơn (Bình Thạnh, TP HCM) nhằm tạo cơ hội giao lưu, tặng quà cho các cụ già neo đơn.

Chương trình "Chia sẻ yêu thương" do nhãn hàng AnAn của Công ty TNHH New Toyo Pulppy (Việt Nam) tổ chức và tài trợ sản phẩm là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động cộng đồng năm 2015 của công ty. Theo đó, nhãn hàng AnAn mong muốn mang lại niềm vui, hạnh phúc đến những mảnh đời còn khó khăn và góp sức xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn. Ngoài những món quà được trao tận tay và bữa tiệc nhỏ thân mật, các cụ bà còn được sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cùng các tình nguyện viên của công ty và Câu lạc bộ Hope.

AnAn, May, SSS là 3 nhãn hiệu của Công ty TNHH New Toyo Pulppy Việt Nam. Với dòng sản phẩm đa dạng và thương hiệu uy tín, công ty đã đạt danh hiệu "Công ty TNHH New Toyo Pulppy Dẫn Đầu Thị Trường Giấy Tissue Việt Nam Năm 2014" (theo Euromonitor International Limited, Ngành giấy Tissue - ấn bản 2015; Doanh số bán lẻ RSP, tất cả các kênh bán lẻ, 2014).

(Nguồn: Công ty TNHH New Toyo Pulppy Việt Nam)