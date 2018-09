Air France ưu đãi dịp kỷ niệm 87 năm đường bay Pháp - Việt

Hãng hàng không Air France công bố chương trình khuyến mãi mùa xuân với giá vé đi châu Âu còn từ 16 triệu đồng.

Ưu đãi được áp dụng từ ngày 9/3 đến ngày 21/3 cho khách hàng đi châu Âu. Với mức giá giảm còn từ 16 triệu đồng cho vé khứ hồi hạng phổ thông (đã gồm thuế và lệ phí), khách hàng được linh hoạt lựa chọn thời điểm khởi hành từ 15/4/2017 đến 31/1/2018. Chuyến bay thẳng không có điểm dừng từ Việt Nam đến Paris cùng mạng lưới đường bay rộng khắp châu Âu giúp hành khách dễ dàng kết nối tới các địa điểm trên thế giới.

87 năm (9/3/1930 - 9/3/2017) là một chặng đường lâu dài cho cuộc hành trình phục vụ khách hàng của Air France.

Bên cạnh giá vé ưu đãi, Air France còn mang đến cabin mới cho đường bay TP HCM - Paris với những trải nghiệm ấn tượng từ loại ghế mới trong dự án Best & Beyond. Theo đó, toàn bộ khoang ghế sẽ được thay thế bằng sản phẩm mới, đảm bảo sự thư giãn và thoải mái cho hành khách. Cabin mới Best & Beyond dự kiến được trang bị từ 29/5 đến 3/9, Air France có thể thay đổi sản phẩm và thời gian tuỳ thuộc vào tình trạng chuyến bay.

Trên hạng phổ thông, ghế ngồi được thiết kế tối ưu, cho phép hành khách duỗi chân nhiều hơn với hệ thống gác chân đa vị trí. Màn hình HD 9 inch được trang bị cùng hệ thống giải trí lên đến 1.000 giờ, không gián đoạn ngay cả khi cất và hạ cánh. Hành khách cũng được phục vụ miễn phí sâm panh và thực đơn thay đổi linh hoạt, phù hợp, tùy thời điểm trong ngày.

Ghế mới hạng phổ thông được trang bị trên chuyến bay Air France mùa hè 2017.

Cũng trên cabin Best & Beyond, hạng phổ thông cao cấp đem đến cho hành khách một không gian riêng rộng hơn đến 40%, ghế ngồi được thiết kế trong lớp vỏ riêng tư, đảm bảo không bị làm phiền trong suốt chuyến bay. Màn hình cảm ứng lớn hiện đại 12 inch với headphone khử tạp âm được trang bị cho mỗi chiếc ghế cùng túi vệ sinh cá nhân tiện lợi.

Bên cạnh đó, khoang ghế thương gia cũng là một điểm ấn tượng của Air France với thiết kế "tổ kén trên không trung". Ghế này có thể trải thành một chiếc giường dài 2m. Mỗi hàng có 4 ghế theo sơ đồ 1-2-1, giúp hành khách vừa có không gian cá nhân yên tĩnh vừa dễ dàng bước ra lối đi khi cần. Các bữa ăn được thiết kế bởi các đầu bếp Michelin, đảm bảo hương vị tinh tế cho các khách hàng cao cấp.

Với hành trình 87 năm trên thị trường Việt, Air France không ngừng cải tiến dịch vụ để đem đến cho khách hàng những trải nghiệm bay ưu việt. Từ một chuyến bay Pháp - Việt Nam kéo dài 10 ngày với 18 chặng dừng, ngày nay, Air France đã có đường bay thẳng từ Việt Nam đến kinh đô ánh sáng kéo dài khoảng 12 tiếng đồng hồ, không dừng trạm.

Chi tiết về sản phẩm và giá vé, truy cập website www.airfrance.vn

Liên hệ các văn phòng đại diện Air France tại 130 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM, hotline: 08.38290981 (82); số 1 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hotline: 04.38253484.

