Ái nữ nhà Huawei sẵn sàng chi hơn 11 triệu USD để được tại ngoại

Tại phiên điều trần, bà Meng Wanzhou đề nghị nộp 11,3 triệu USD, sẵn sàng đeo vòng trang bị GPS và chịu sự giám sát tại nhà riêng.

Giám đốc tài chính Huawei, Meng Wanzhou (Mạnh Vãn Châu), bị Canada bắt giữ hôm 1/12 theo yêu cầu từ nhà chức trách Mỹ do nghi ngờ vi phạm luật cấm vận của Mỹ và đồng minh. Bà bị cáo buộc lừa đảo các ngân hàng quốc tế, nhằm sử dụng công ty con Skycom để bán nhiều thiết bị có nguồn gốc từ Mỹ cho Iran trong giai đoạn 2009-2014. Nếu bị kết tội, bà sẽ phải đối mặt mức án 30 năm tù khi được dẫn độ sang Mỹ.

Trong phiên điều trần hôm 10/12, David Martin, luật sư bào chữa của bà Meng Wanzhou khẳng định bà sẵn sàng nộp khoản bảo lãnh 11,3 triệu USD để được tại ngoại. Trong đó gồm 750.000 USD tiền mặt và gần 9,7 triệu USD tài sản là hai căn biệt thự tại Vancouver.

Tranh phác họa Meng Wanzhou (phải) và người phiên dịch tại tòa hôm 7/12. Ảnh: SCMP.

Giám đốc tài chính Huawei cho biết bà bị huyết áp cao và lo ngại về sức khỏe trong thời gian bị giam ở Canada nên xin được tại ngoại. Trong phiên điều trần hôm qua, bà Meng mặc bộ quần áo tù nhân màu xanh như hôm diễn ra phiên điều trần đầu tiên nhưng tỏ ra tự tin, nhiều lần mỉm cười với luật sư khi bước vào phòng xử án.

Luật sư của bà Meng cũng đề nghị tòa án cho phép bà được ở trong căn biệt thự tại Vancouver, có quyền tự do đi lại trong khu vực với sự giám sát của lái xe và nhân viên an ninh tư nhân trong quá trình chờ xét xử. Bà Meng sẵn sàng đeo vòng giám sát trang bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và chi trả toàn bộ chi phí giám sát an ninh.

Tuy nhiên luật sư của chính phủ Canada John Gibb-Carsley nói với tòa án rằng giám đốc tài chính Huawei có "nguy cơ bỏ trốn nếu được tại ngoại" bởi bà sở hữu khối tài sản khổng lồ và có mối quan hệ rộng rãi. Luật sư này đề nghị tòa án đưa ra mức bảo lãnh là 5,6 triệu USD tiền mặt cùng vốn sở hữu trong các công ty.

Phiên điều trần thứ 2 kết thúc mà không có bất kỳ kết luận nào được đưa ra. Phiên tiếp theo xem xét quyền bảo lãnh và tại ngoại của bà Meng sẽ diễn ra hôm nay.

Meng Wanzhou, 46 tuổi, con gái nhà sáng lập tập đoàn Huawei. Bà gia nhập tập đoàn Huawei năm 1993 và giữ nhiều vị trí quan trọng tại bộ phận tài chính trước khi trở thành giám đốc tài chính kiêm phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn viễn thông lớn nhất Trung Quốc. Bà được một số hãng truyền thông Trung Quốc đánh giá là người kế nhiệm cha mình khi ông đã bước sang tuổi 74. Hiện bà Meng vẫn bị giam giữ tại Trung tâm cải tạo Phụ nữ Alouette, Canada.

