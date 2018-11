Á hậu Mrs. World Nguyễn Thu Hương rạng rỡ dự sự kiện của He & Me

Tập đoàn He & Me Canai thành lập vào tháng 7/2009, là nhà phân phối của He & Me Spectrum Wear tại Malaysia. Các sản phẩm của He & Me Canai được sản xuất và tiếp thị bởi Tập đoàn Quốc tế Canai, thành lập vào năm 1968 với trụ sở chính đặt tại Hong Kong và chi nhánh tại Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan, Macau, Indonesia, Thái Lan và Hàn Quốc. He & Me Canai không ngừng tăng trưởng để đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm của người dùng.