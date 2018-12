8 ái nữ của các gia đình siêu giàu tại Dạ hội hoàng gia 2018

True Whitaker, 20 tuổi, con gái của nam diễn viên người Mỹ từng giành giải Oscar, Forest Whitaker. Ông là người Mỹ da đen thứ tư trong lịch sử giành được giải Oscar cho vai Idi Amin trong bộ phim The Last King of Scotland năm 2006. Năm nay ông cũng gây được tiếng vang lớn trong bộ phim siêu anh hùng Black Panther. True là sinh viên năm thứ ba Đại học New York, chuyên ngành soạn nhạc. Ảnh: Lipstickalley.