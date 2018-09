75 triệu lít nước sạch đã đến với người dân vùng ô nhiễm

Sau hơn một năm triển khai, khoảng 15.000 học sinh, 1.500 người dân nghèo được tiếp cận và sử dụng nguồn nước tinh khiết đảm bảo an toàn. Chương trình cũng hỗ trợ trên 25 khu học đường bao gồm cơ sở của các trường mầm non, tiểu học, trung học cở sở ở các địa phương ô nhiễm cùng 7 ngôi làng gồm Thống Nhất (Đông Lỗ, Ứng Hòa, Hà Nội); làng Lũng Vị (Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội); làng Yên Lão (Hoàng Tây, Kim Bảng, Hà Nam); làng Mẫn Xá (Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh); Đại An (Vụ Bản, Nam Định), Cờ Đỏ (Diễn Châu, Nghệ An), xã Nhân Chính (Lý Nhân, Hà Nam).