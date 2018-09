5 yếu tố nổi bật trong chương trình 'nest sweet nest' tại nest by AIA

Sự kiện “nest sweet nest” thu hút khán giả bởi địa điểm, dịch vụ, trải nghiệm, mô hình hoạt động và chương trình tư vấn tài chính cá nhân.

Không gian văn phòng mở giữa trung tâm thành phố

Tại nest by AIA, mọi chi tiết thiết kế như đường nét, màu gỗ, cách bài trí, khoảng xanh, kệ sách, hướng nhìn... được chọn lựa kỹ lưỡng giúp tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng khi làm việc hoặc gặp gỡ bạn bè, điều này giúp nest by AIA được coi là một trong những mô hình làm việc năng động trong ngành bảo hiểm Việt Nam.

nest by AIA có tầm nhìn về phía thành phố.

Hương vị hấp dẫn

Bên cạnh những chia sẻ trong công việc, cuộc sống, mỗi khách hàng đến nest by AIA còn thưởng thức nhiều đồ uống và bánh chất lượng như cappuchino, trà đào, smoothies, bánh brownie... do đội ngũ chuyên viên phục vụ. Đây là điều nest by AIA thực hiện nhằm mang tới khách hàng trải nghiệm ấn tượng bằng sự chu đáo, tận tâm.

Nhiều loại bánh, nước được phục vụ tại nest by AIA.

Một điểm dừng chân cho tất cả

nest by AIA là mô hình dịch vụ tài chính mở dựa trên ý tưởng “one-stop-shop” - điểm dừng chân cho tất cả. Từ khi văn phòng đầu tiên ra đời tại TP HCM tháng 3/2015 và Hà Nội tháng 3/2016, nest by AIA trở thành điểm đến quen thuộc cho nhiều khách hàng văn phòng và doanh nhân.

Nơi chia sẻ những mối quan tâm về tài chính

Từ ngày 1/8 đến ngày 30/9, nest by AIA tổ chức sự kiện “nest sweet nest”. Ngoài các hoạt động chia sẻ kiến thức, tại đây, khách hàng được giải đáp về mô hình, tiện ích, dịch vụ của nest by AIA.

Đây cũng là nơi khách hàng được chuyên gia tư vấn những giải pháp tài chính phù hợp để bảo vệ gia đình trước biến cố cuộc sống.

Tham gia sự kiện “nest sweet nest”, khách hàng được tư vấn bởi các chuyên gia.

Khơi dậy những trải nghiệm mới

“nest sweet nest” là sự kiện mang tới khách hàng trải nghiệm sâu sắc trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, kinh tế, tài chính, làm đẹp, âm nhạc. Với nỗ lực này, ban tổ chức “nest sweet nest” mong muốn mang tới các khách tham gia chương trình giá trị ý nghĩa.

Sau hơn một tháng triển khai, chương trình nhận nhiều phản hồi tích cực từ khách tham gia, đa số bày tỏ sự yêu thích và muốn quay trở lại khi có cơ hội.

Thông tin sự kiện: Đối tượng tham gia chương trình từ 22 tuổi trở lên. Địa chỉ tổ chức:

TP HCM: Lầu 2, Toà nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, quận 1

Hà Nội: Tầng 4, Tháp B Vincom Bà Triệu, số 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng

(Nguồn: Nest by AIA)