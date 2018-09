3 chương trình mới đặc sắc trên SCTV9

Chơi với ma, Thiên địa phong vân, Xem SCTV9 - Dự sinh nhật TVB Hong Kong là 3 chương trình mới được phát sóng thu hút đông đảo người xem.

Chơi với ma

Sở hữu sự nghiệp diễn xuất khá đồ sộ và giải thưởng danh giá, Điền Nhụy Ni - Thị Hậu 2013 (ứng với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) của đài TVB tiếp tục tham gia vào Chơi với ma - một bộ phim thuộc thể loại hài hước siêu nhiên hiện đại kỳ quái. Phim dài 28 tập đang được chiếu lúc 20h15 mỗi ngày. Bộ phim có sự tham gia của bộ ba Điền Nhụy Ni - Trần Hào - Hồ Định Hân.

Nội dung phim xoay quanh 2 người phụ nữ, một là hồn ma Khương Dung (Hồ Định Hân giữ vai), một là người Tôn Thục Mai (do Điền Nhụy Ni thủ vai) trong mối quan hệ đồng nghiệp và ái tình với kiến trúc sư Mễ Khai Lãng (do Trần Hào đóng vai). Câu chuyện bắt đầu khi Thục Mai vừa được tuyển vào công ty thiết kế xây dựng lại bị đuổi việc do phạm sai lầm. Từ đó cô bị cuốn vào nhiều chuyện ly kỳ và hoang đường. Chiếc điện thoại dỏm rò rỉ điện làm cho Khương Dung (người quyết định đuổi việc Thục Mai) chết bất đắc kỳ tử. Linh hồn của Dung luôn bám trong điện thoại mà chỉ có Mai mới có thể nhìn thấy. Vì Khương Dung yêu thầm Khai Lãng nên đã giúp đỡ Thục Mai đi làm việc lại và thăng tiến. Người và ma gắn bó như thịt với xương gây ra biết bao tình huống dở khóc dở cười.

Thiên địa phong vân

Trước khi thưởng thức bộ phim hài hước siêu nhiên Chơi với ma, các fan TVB cũng bị thu hút với Thiên địa phong vân – một bộ phim mới quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của cả Trung Quốc lẫn Hong Kong, phát trong khung giờ phim TVB chiếu cùng giờ với Hong Kong lúc 19h15 hàng ngày trên SCTV9. Bộ phim kể về bộ ba anh em trong cuộc chiến giành quyền thừa kế doanh nghiệp gia đình. Phim có kịch bản gây cấn, diễn biến hấp dẫn, quy tụ nhiều ngôi sao tên tuổi đang được yêu thích tại Việt Nam.

Tào Quan Nhược Nam (Uông Minh Thuyên) là một phụ nữ kiên cường trước sóng gió thương trường. Chồng tự vẫn do làm ăn thất bại, bà một mình nuôi lớn ba con trai: con cả Tào Chí Hoành (Huỳnh Đức Bân), con thứ hai Tào Chí Viễn (Lưu Khải Uy), con út Tào Chí Cao (Tiêu Chính Nam), một cô con gái nuôi Xảo Nhi (Đồng Phi) và cũng một tay bà xây dựng nên một đế chế thương mại hùng mạnh.

Nhược Nam từng bước giao công ty cho các con quản lý. Bà cũng không biết con trai cả Chí Hoành âm thầm theo đuổi em gái nuôi Xảo Nhi trong khi đó Xảo Nhi lại mến mộ anh thứ hai Chí Viễn nhưng tình cảm Chí Viễn đã thuộc về Đường Nhất Nhất (Đường Yên). Quan hệ giữa họ biến hóa đầy kịch tính làm nên sự hấp dẫn của bộ phim.

Xem SCTV9 - Dự sinh nhật TVB Hong Kong

Bên cạnh việc thưởng thức các bộ phim mới hấp dẫn thuộc nhiều thể loại thì khán giả đang rất háo hức tham gia chương trình săn vé Xem SCTV9 - Dự sinh nhật TVB Hong Kong phát sóng vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trong khung giờ chiếu 2 tập phim TVB mới và phát cùng giờ với Hong Kong từ 19h15 đến 20h15 và 20h15 - 21h15 trên SCTV9.

Ngoài 6 vé đặc biệt mừng sinh nhật TVB Hong Kong thì chương trình còn có nhiều phần thưởng hấp dẫn như 24 điện thoại Lumia 532 và hàng nghìn quà tặng hấp dẫn khác. Chi tiết truy cập website sctv.vn, fanpage facebook SCTV9 hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 1878.

Thời gian tới, khán giả sẽ được thưởng thức các bộ phim mới hấp dẫn thuộc nhiều thể loại như Kiêu Hùng (thể loại hành động), Cương Thi, Trương Bảo Tử (hành động, giả tưởng), Hoàng Đế Lưu Manh (cổ trang, tình cảm), Vô Song Phổ (cổ trang, kỳ bí), Đông Pha Gia Sự (phim hài), Cự Luân 2 (tâm lý xã hội)…

