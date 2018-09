28 năm nỗ lực phát triển ngành công nghiệp khí của PV Gas

Hơn một phần tư thế kỷ hoạt động trong ngành công nghiệp khí, Tổng công ty Khí Việt Nam góp phần giúp thị trường ngày càng phát triển.

Năm 2018 đánh dấu chặng đường 28 năm phát triển của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas). Thực hiện nhiệm vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), PV Gas tập trung xây dựng công ty thành doanh nghiệp hàng đầu về quy mô sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh trong lĩnh vực khí và phát triển công nghiệp hóa dầu từ khí và sản phẩm khí hoạt động cả ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, tổng công ty còn cung cấp khí, sản phẩm khí cho các nhà máy, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia.

Quảng bá thương hiệu trong kinh doanh gas dân dụng

Doanh nghiệp đóng góp doanh thu gần 700.000 tỷ đồngcho ngành Dầu khí, thu 109.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách trên 67.000 tỷ đồng; đồng thời đóng góp gần 15% doanh thu toàn Tập đoàn và khoảng 2% GDP cả nước hàng năm.Hiện, giá trị tài sản của PV Gas ước đạt 68.000 tỷ đồng, liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao về sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận. Từ khi đưa dòng khí đầu tiên vào bờ vào tháng 4/1995, đến nay, tổng công ty đã cung cấp cho thị trường hơn 129 tỷ m3 khí, 14,5 triệu tấn LPG và 1,8 triệu tấn Condensate.

Hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, thu hút rộng rãi nguồn vốn đầu tư, PV Gas là một trong những "cánh chim đầu đàn" trong việc đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật và bảo vệ môi trường sinh thái. Bên cạnh đó, doanh nghiệp chi hơn 880 tỷ đồng các chương trình an sinh xã hội trên khắp cả nước.

Liên tiếp lần thứ 6, PV Gas được Forbes trao chứng nhận "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam". Tập đoàn truyền thông hàng đầu Nhật Bản - Nikkei Asian Review cũng vừa công bố công ty tiếp tục là một trong 5 đại diện của Việt Nam có mặt trong danh sách "300 doanh nghiệp năng động nhất châu Á trong năm tài chính 2017".

Theo đại diện PV Gas, từ giờ đến cuối năm, công ty sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác vận hành, ấn định, điều độ khí để cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho các khách hàng. PV Gas đặt mục tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản lượng khí 3 tháng còn lại và cả năm 2018; tăng cường công tác an ninh an toàn hệ thống khí; đẩy mạnh các chương trình phối hợp truyền thông; đảm bảo toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định và liên tục hệ thống khí...

Hoạt động phong trào của cán bộ công nhân viên

Năm 2018, PV Gas (công ty mẹ) nỗ lực thực hành tiết kiệm, tiết giảm gần 100 tỷ đồng, trong đó, tiết giảm trong quản lý 6,6 tỷ đồng; vận hành, sản xuất kinh doanh là 77,9 tỷ đồng và đầu tư xây dựng là 15,5 tỷ đồng. Trong quá trình thực hành tiết kiệm, doanh nghiệp đã đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ, chi phí đầu tư xây dựng, mua sắm...

(Nguồn: PV Gas)