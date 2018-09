1.800 quà tặng giá trị từ Media Mart

Thứ 7, chủ nhật, thứ 2 hàng tuần từ ngày 15/2 đến hết 17/3, 1.800 khách hàng đầu tiên mua sắm tại Media Mart sẽ được nhận quà tặng hấp dẫn.

Theo đó, với đơn hàng từ 1,9 triệu đồng, người tiêu dùng sẽ nhận ngay một trong 1.800 phần quà tặng là bếp hồng ngoại cao cấp hoặc bàn là Electrolux. Đặc biệt, được tài trợ bởi các tập đoàn hàng đầu thế giới như: Sony, LG, Sharp, Toshiba, Electrolux…, cũng trong thời gian từ ngày 15/2 đến hết 21/2, hàng nghìn sản phẩm điện tử, điện lạnh, điện gia dụng được Media Mart tặng tiền mặt trực tiếp hoặc quà tặng lên đến 15 triệu đồng.

Với nhiều ưu đãi “khủng” cộng gộp, các mặt hàng TV LED, 3D, nhiều model bán có giá sau Tết thấp kỷ lục như TV LED 32 inch’ giảm 1,5 triệu đồng, giá chỉ 4,49 triệu đồng, TV LED Sharp 46inch 46LE450M giảm 4 triệu đồng còn 10,99 triệu đồng…

Bên cạnh đó các sản phẩm tủ lạnh, máy giặt đều được bán với mức giảm trực tiếp đồng loạt 20% cùng nhiều quà tặng đi kèm như: nồi cơm điện 1,8l Sharp, Kangaroo, Comet giá chỉ 269.000 đồng, bếp từ Midea công suất 2000w giảm 409.000 đồng còn 590.000 đồng, máy xay sinh tố Philips HR 2180 giá 280.000 đồng…

Tại Media Mart, các mặt hàng kỹ thuật số, ICT khá đa dạng và phong phú về chủng loại và giá thành. Hầu hết các model mới, được ưa chuộng trên thị trường đều được Media Mart bán với mức giá hỗ trợ kèm quà tặng đi kèm như: laptop Acer core i3 E1-470MF2SV giảm 2 triệu đồng còn 6,99 triệu đồng, Samsung Galaxy Tab 3 Lite giá dùng thử chỉ 4,588 triệu đồng.

Chỉ từ 99.000 đồng, người dùng cũng có thể sắm cho mình nhiều phụ kiện IT cần thiết và hữu ích như chuột, tai nghe nhạc, bàn phím… trong chương trình bán hàng đồng giá của Media Mart. Đặc biệt, ngoài ra thời gian đổi trả cho các sản phẩm phụ kiện mua tại Media Mart lên tới 30 ngày.

Smartphone là một trong những mặt hàng được ưu đãi lớn trong dịp này. Cụ thể: Nokia Lumia 1320 giá chỉ 7,388 triệu đồng tặng bếp từ trị giá 690.000 đồng, Sony Xperia C giá 6,988 triệu đồng tặng gói bảo hiểm toàn diện và bếp từ 690.000 đồng, điện thoại di động 2 sim 2 sóng màn hình màu đồng giá 248.000 đồng…

Với tiêu chí bán hàng không lợi nhuận nhằm thiết lập “giá đáy” mới trên thị trường bán lẻ, chuỗi sự kiện “Ngày khủng giá khùng” - thứ 4 hàng tuần do Media Mart tổ chức định kỳ trở lại với ưu đãi nhân đôi điểm số tích lũy, tặng 500 bình siêu tốc trị giá 490.000 đồng cho đơn hàng từ 1,9 triệu cùng loạt sản phẩm giá sốc như: tủ lạnh Panasonic 166l NR-BJ175SNVN giảm 1,3 triệu còn 3,99 triệu đồng, máy giặt Electrolux 7.5kg EWWT754S giảm 1 triệu đồng còn 3,59 triệu đồng, chuột quang Logitech giá chỉ 79.000 đồng, điện thoại di động Qmobile giá chỉ 239.000 đồng…

Ngay trong những ngày đầu khai xuân, lượng khách đổ về 9 trung tâm thuộc Hệ thống thế giới điện máy Media Mart tại cả Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên không thua kém so với dịp mua sắm cận Tết. Lý giải điều này, ông Dương Văn Việt, Giám đốc siêu thị Media Mart Thanh Xuân cho biết “Thông thường nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp đầu năm thường thấp hơn so với thời điểm cận Tết. Tuy nhiên, với những chương trình lì xì, quà tặng cuối tuần lớn như Media Mart đang triển khai thì vẫn thu hút được một lượng lớn đến tham quan, mua sắm. Mặt hàng được khách hàng lựa chọn nhiều nhất là TV, smartphone, laptop, đồ gia dụng thiết yếu… Doanh số bán ra các sản phẩm này không thua kém so với thời điểm trước Tết”

Thêm nữa, lựa chọn các siêu thị quy mô lớn sở hữu chuỗi siêu thị rộng khắp để mua sắm trong dịp đầu năm mới, khách hàng không chỉ an tâm về chất lượng, nguồn gốc hàng hóa mà còn nhận được nhiều ưu đãi quà tặng, giảm giá, cũng như trải nghiệm không gian mua sắm hiện đại, dịch vụ chuyên nghiệp.

Thông tin chi tiết tham khảo website: www.MediaMart.vn; www.TheGioiDienMay.com hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 54 55 66 và tổng đài bán hàng qua điện thoại 04 6262 8888.

