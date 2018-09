Sự thật về Tôn Ngộ Không

Dùng hóa học có thể tìm ra câu trả lời quanh sự việc Tôn Ngộ Không bị đốt ở lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân.

Nguyên nhân thật sự việc Thái Thượng Lão Quân không thể đem Tôn Ngộ Không luyện hóa là thời cổ đại lò luyện đan là lò đốt bằng than đá, cao nhất chỉ có thể đạt tới khoảng 1.200 độ C mà Tôn Ngộ Không bản chất là Thạch Hầu – khỉ đá, thành phần chủ yếu là silic, điểm nóng chảy vào khoảng 1.600 độ C, cho nên không luyện hóa được.

Như vậy mắt Tôn Ngộ Không tại sao lại bị luyện thành hoả nhãn kim tinh? Thực ra do silic ở trong lò bát quái tại 1.200 độ C nhiệt độ xảy ra thủy tinh hóa, cho nên biến thành thủy tinh, có tác dụng như kính chiếu yêu là có thể thấy được yêu tinh quỷ quái.

Như vậy lò bát quái tại sao lại bị hỏng? Thì ra là Tôn Ngộ Không cấu tạo không chỉ gồm silic, còn có một bộ phận là CaCO3, trong lò bát quái tại 1.200 độ C sẽ xảy ra phản ứng CaCO3 bị phân giải: CaCO3=CaO+CO2 (phản ứng nung vôi). CO2 sinh ra làm áp suất lò bát quái bên trong tăng cao, cuối cùng dẫn đến lò bát quái nổ tung, Tôn Ngộ Không phá lò chui ra!



Như vậy Tôn Ngộ Không phá lò ra sau vì sao trở nên cuồng bạo? Bởi vì Tôn Ngộ Không mang trên người CaCO3 biến thành CaO, hấp thu nước trong không khí phát sinh phản ứng hoá học tạo Ca(OH)2 và sinh nhiệt (phản ứng tôi vôi sống), cho nên cuồng bạo.

Như vậy sau này Tôn Ngộ Không vì sao lại ôn hòa? Lại còn cùng Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh? Thì ra là Như Lai Phật Tổ đem Tôn Ngộ Không nhốt ở dưới chân núi Ngũ Hành Sơn, hàng năm mưa gió, Tôn Ngộ Không trên người CaO lại hấp thu nước mưa, sau đó toàn bộ thành Ca(OH)2 rồi nên không sinh nhiệt nữa, cho nên tính tình cũng là biến thành ôn hòa rồi.

Sau này Tôn Ngộ Không tại sao có thể thành Phật? Thì ra là ở trên đường sang Thiên Trúc, Ca(OH)2 trên người Tôn Ngộ Không không ngừng hấp thu CO2 trong không khí (nhất là ở Hỏa Diệm Sơn), cuối cùng khi đến Tây Thiên thì lại biến hết thành CaCO3 hình thành tinh thể đá vôi, trở thành Kim Thân cực kỳ cứng rắn.

Ily sưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: dungcuoi@ngoisao.net