Giỏi ngoại ngữ

Hai vợ chồng nhà nọ đi nước ngoài, thuê phòng tại một khách sạn.

Đến đêm, nghe tiếng chuột kêu, cô vợ bảo chồng:

- Anh biết ngoại ngữ, anh gọi xuống lễ tân báo đi.

Ông chồng liền gọi điện:

- Hello (Xin chào)

- Hello (Xin chào)

- Do you know Tom and Jerry? (Anh có biết Tôm và Jerry không?)

- Yes. (Có)

- Jerry is here. (Jerry đang ở đây).

Ily sưu tầm

