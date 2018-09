Xuống phố ngày xuân với đồng hồ Gucci, Burberry

Những chiếc đồng hồ nhỏ xinh sẽ là món quà tặng ý nghĩa, tạo điểm nhấn trong phong cách thời trang của các cô nàng dịp Tết.

Thiết kế đồng hồ Gucci Horsebit.

Với thiết kế hình móng ngựa đặc trưng, tựa chiếc lắc tay xinh xắn, Gucci Horsebit mang đến vẻ ngoài thanh thoát với đường kính mặt đồng hồ chỉ 26mm. Mẫu thiết kế thích hợp với những cô nàng điệu đà và có chút e dè trong tính cách, tạo cảm giác cần được che chở.

Mẫu Gucci Interlocking. Tham khảo thêm các thiết kế tại đây.

Không mong manh như Horsebit, mẫu đồng hồ Gucci Interlocking là món quà cho những cô nàng có cá tính và độc lập. Thiết kế với các nét cắt mạnh mẽ pha đường uốn lượn mềm mại chính là hiện thân của người phụ nữ hiện đại. Với phiên bản dây da cùng logo Gucci nhỏ đầy tinh tế, nét nữ tính cùng sự cá tính của bạn được thể hiện một cách hài hòa.

Burberry The Classic Round. Tham khảo thêm sản phẩm tại đây.

Đối với Burberry, việc sử dụng họa tiết caro nổi tiếng trong sản phẩm đã trở thành truyền thống của hãng. Vải gabardine độc đáo do Burberry tạo ra là một loại vải chéo trơn, được thiết kế để chống chọi được với thời tiết mưa quen thuộc ở Anh. Với bộ sưu tập mới - "The classic round", lần đầu tiên, Burberry áp dụng loại vải này lên dây đồng hồ, tạo nên nét đẹp cổ điển làm say lòng những tín đồ thời trang. Còn với những cô nàng có chút bay bổng, mơ mộng và đam mê lối thời trang vintage, Burberry The Classic round là món quà thích hợp.

