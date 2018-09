Nhà tổ chức nói về việc nhóm người mẫu bị cấm diễn

Ban tổ chức 'Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam' cho rằng, các người mẫu này không đáp ứng đúng yêu cầu.

Trước thông tin về nhóm người mẫu lọt vào "danh sách đen", bị cấm diễn tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, phía ban tổ chức đã có phát ngôn chính thức gửi đến báo chí.

Công ty quản lý người mẫu cho biết, họ luôn tạo điều kiện cho người mẫu và luôn đề cao tác phong làm việc, tính chuyên nghiệp, thái độ sống đúng đắn. Vì vậy, phía công ty luôn tìm kiếm các người mẫu phù hợp với các tiêu chí đề ra để hợp tác. Sự sàng lọc người mẫu qua từng năm và hợp tác cùng hàng trăm người mẫu đến từ Việt Nam lẫn quốc tế là điều luôn được áp dụng.

Theo công ty quản lý, một số người mẫu không được diễn vì không đáp ứng đúng yêu cầu và tiêu chí đã được đề ra.

Công ty BeU Models chia sẻ thêm, họ chỉ cam kết ký hợp đồng làm việc với các quán quân chứ không có trách nhiệm với tất cả các người mẫu xuất thân từ chương trình Vietnam’s Next Top Model. Vì vậy, việc một số người mẫu cho rằng họ đã không được lựa chọn để tham gia trình diễn tại các chương trình là bởi họ không đáp ứng được yêu cầu và tiêu chí do BeU Models đề ra. Công ty quản lý người mẫu khẳng định, không có việc chèn ép hay đe dọa các người mẫu xuất thân từ Vietnam’s Next Top Model nói riêng và các người mẫu nói chung như thông tin được đăng tải trên mạng những ngày gần đây.

"Với nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và siêu mẫu Xuân Lan, chúng tôi luôn đánh giá cao tâm huyết và ghi nhận sự đóng góp của họ, đã góp phần tạo nên thành công cho các mùa giải của chương trình Vietnam’s Next Top Model mà họ tham gia với vai trò ban giám khảo. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi không còn có bất cứ công việc liên quan nào đến hai vị cựu giám khảo này. Vì vậy, mọi phát ngôn của hai họ nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Và chúng tôi xin miễn bình luận cũng như không có trách nhiệm giải thích bất cứ phát ngôn nào từ hai vị cựu giám khảo này".

Trước phản hồi của ban tổ chức về việc người mẫu bị cấm diễn, Đỗ Mạnh Cường chia sẻ trên trang cá nhân: "Em vừa đọc cái thông cáo báo chí của chị về việc những người mẫu bị cấm diễn show. Sao chị không dám nói sự thật vậy? Chị lên bài xong đi, em sẽ tặng mọi người một bài về sự thật này".

Xem thêm: Lê Thuý, Thuỳ Dương lên tiếng về việc người mẫu bị cấm diễn

Xem thêm: Thầy trò Xuân Lan 'tố' ban tổ chức Vietnam's Next Top Model

Xem thêm: Đỗ Mạnh Cường 'tố' Next Top Model bóc lột sức lao động

Duy Khánh