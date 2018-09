Mỗi trang phục và phụ kiện trong BST thể hiện thái độ mạnh mẽ, tự tin và tích cực trong cuộc sống.

Be Cool, Be Nice là một phong trào diễn ra trên toàn cầu, xuất phát từ cuộc đấu tranh của một nhóm thanh thiếu niên bị bắt nạt và xúc phạm. Từ những lời lên án, biểu tình, Be Cool, Be Nice đã phát triển thành một phong trào lớn mạnh nhằm khuyến khích việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội theo cách tích cực, lành mạnh, cũng như ủng hộ lối cư xử văn minh, tốt đẹp trên mạng và trong thực tế đời sống.

Dựa trên những yếu tố đó, Dean và Dan Caten - hai nhà thiết kế chính của DSQUARED2 đã cho ra đời BST "Be Cool, Be Nice", đánh dấu sự tham gia vào phong trào Anti-Bullying Week (Tuần lễ chống ức hiếp, bạo hành ở Anh), ngăn chặn nạn bạo hành, bắt nạt những thanh niên và trẻ em. BST gồm các thiết kế áo thun, quần jean, phụ kiện giày thể thao, dép và nón có in slogan "Be Cool Be Nice", dành cho cả nam và nữ.

Nét cá tính trong BST 'Be Cool, Be Nice' của DSQUARED2

Một số thiết kế nổi bật của thương hiệu:

Liên hệ cửa hàng Dsquared2: ô 11 và 12, tầng 1, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, quận 1, TP HCM. Tel: (84-28) 3821 0351. Facebook: www.facebook.com/maisonjsc. Website: www.maisonjsc.com.

Kỳ Hân