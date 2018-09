Lacoste thay logo cá sấu để bảo vệ động vật sắp tuyệt chủng

Logo hình cá sấu đã gắn liền với nhà mốt Pháp từ năm 1936, theo CNN. Tuy nhiên để ủng hộ định hướng phát triển thời trang bền vững, Lacoste quyết định thay thế logo này bằng mười loài động vật khác cho dòng áo polo. Chiến dịch có tên "Save Our Species", được ra mắt lần đầu tiên tại tuần lễ thời trang Paris hồi đầu tháng 3.

Mười loại động vật cần được bảo vệ cấp thiết nhất hiện nay được Lacoste và đối tác là Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (International Union for Conservation of Nature) chọn ra để làm logo. Số lượng sản phẩm được sản xuất tương ứng với số lượng cá thể còn tồn tại trong tự nhiên của từng loài. Điều đó có nghĩa sẽ chỉ có 1.775 chiếc áo được bán ra, trong đó áo in hình thằn lằn Anegada (Cyclura pinguis) có số lượng nhiều nhất là 450 và áo in logo cá heo California chỉ có 30 chiếc.