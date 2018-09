Hoàng Yến ngã chúi xuống sàn catwalk vì giày cao 25cm

Sau thời gian dài vắng bóng, Hoàng Yến đã có màn tái xuất trong show thời trang 'The Little Black Dress' của NTK Đỗ Mạnh Cường vào tối 9/12. Khi trình diễn một trang phục ren ấn tượng trên đôi giày cao lênh khênh 25cm, cô không may ngã chúi xuống sàn diễn. Sau khi bình tĩnh đứng lên và tiếp tục sải bước, siêu mẫu còn bị vấp thêm 2 lần nữa.