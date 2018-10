'Hiệu ứng Meghan' làm sập trang web hãng thời trang Australia

Chỉ vài phút sau khi hình ảnh Meghan tại Sydney được lan truyền, website của Karen Gee bị quá tải lượng truy cập.

Vợ chồng Toàn quyền Australia Peter Cosgrove tặng quà cho Harry - Meghan Vợ chồng Toàn quyền Australia Peter Cosgrove tặng quà cho Harry - Meghan

Sáng 16/10, Công tước xứ Sussex và vợ có cuộc gặp với các quan chức cao cấp tại Sydney, Australia. Đây là lần đầu tiên Meghan chính thức xuất hiện sau khi tin cô mang thai được Điện Kensington công bố hôm qua. Diện bộ đầm trắng ôm nhẹ, cựu diễn viên phim "Suits" để lộ bụng bầu đang dần nhô lên.

Cặp vợ chồng hoàng gia nắm chặt tay nhau trên bãi cỏ bên sông, nơi nhìn thẳng ra Nhà hát Opera Sydney.

Trang phục này là sản phẩm của thương hiệu Australia mang tên Karen Gee, giá 1.800 AUD (30 triệu đồng). Nó có kiểu dáng đơn giản, thanh lịch, cắt may trau chuốt. Theo The Sun, chỉ vài phút sau khi hình ảnh Meghan được lan truyền, trang web của hãng đã bị sập do quá tải. Nhà thiết kế Karen Gee vui sướng thổ lộ: "Tôi rất tự hào, bởi tôi vốn không phải là cái tên được biết đến rộng rãi trên thế giới".

Nhà mốt Karen Gee được thành lập 5 năm trước, đặt trụ sở tại Sydney, chuyên cung cấp những mẫu đầm may đo riêng theo từng form người. Hãng trở nên nổi tiếng ở xứ sở chuột túi do được nhiều MC truyền hình trong nước yêu thích. Tuy nhiên, phải đến khi được Nữ công tước xứ Sussex lựa chọn vào đúng ngày cô trở thành tâm điểm truyền thông thế giới nhờ tin mang bầu, thương hiệu này mới thực sự "vươn ra biển lớn".

Sản phẩm Karen Gee có giá 1.800 AUD.

Karen Gee cho biết, cô đã gửi vài mẫu trang phục tới Điện Kensington để Meghan cân nhắc cho chuyến công du. Tuy nhiên, nữ thiết kế phải cam kết rằng cô không tiết lộ bất cứ thông tin cụ thể nào.

Meghan được trông đợi sẽ tiếp tục mặc đồ từ một số nhà mốt Australia khác trong chuyến thăm đất nước này, chẳng hạn như Zimmermann, Dion Lee, Alex Perry hay Camilla & Marc.

Meghan lần đầu diện váy màu trắng, ôm nhẹ, để lộ bụng bầu.