'Fan cuồng' in hình Hoàng tử Harry và Meghan lên đồ bơi

Một hãng in ấn nổi tiếng của Anh đang bày bán áo tắm có hình cặp uyên ương Hoàng gia với giá từ 28 bảng Anh.

Chỉ còn vài ngày nữa, đám cưới của Hoàng tử Harry và Meghan Markle sẽ diễn ra. Trước thềm sự kiện lớn của Hoàng gia Anh, nhiều người mến mộ cặp đôi đã in ảnh của của họ lên những món đồ lưu niệm. Tuy nhiên, "lầy lội" nhất phải kể đến mẫu áo bơi một mảnh đang được rao bán trên website của hãng Bags Of Love. Đây là công ty dịch vụ in ấn tại Anh, cho phép khách hàng thiết kế, in hình ảnh tự chọn lên các vật dụng như cốc chén, đồng hồ, khăn tắm…

Mẫu áo tắm này có giá 28 bảng Anh (khoảng 800 nghìn đồng) dành cho mẫu in sẵn và 38 bảng Anh (hơn 1 triệu đồng) đối với sản phẩm khách hàng tự chọn lựa hình in. Sản phẩm có 8 size từ cỡ XS đến 4XL.

Trả lời phỏng vấn tờ Metro, đại diện công ty này cho biết: "Sản phẩm mà khách hàng đặt in khiến chúng tôi thấy thích thú nhất chính là đồ bơi in hình Hoàng tử Harry và Meghan Markle. Còn gì tuyệt bằng việc tung tăng trên bãi biển mùa hè với bộ đồ in chân dung của họ".

Có lẽ đây là cách mà không phải ai cũng nghĩ tới hoặc dám thử để thể hiện sự hâm mộ đối với cặp đôi Hoàng gia. Cũng thật khó để có thể tưởng tượng được Hoàng tử Harry và Meghan Markle sẽ nghĩ gì khi họ nhìn thấy chân dung của mình trên những bộ đồ bơi.

Duk Sun