Đỗ Mạnh Cường: 'Ồn ào trong làng mẫu do ăn chia không thỏa đáng'

Nhà thiết kế vẫn còn rất gay gắt khi nhắc đến những thị phi trong ngành thời trang.

- Lý do nào khiến anh lên tiếng về scandal của Vietnam’s Next Top Model?

- Tôi từng bức xúc với giám đốc sản xuất - chị Quỳnh Trang, về việc lựa chọn thí sinh Next Top trong thời gian tôi làm giám khảo. Tôi định im lặng cho qua chuyện, nhưng đến bây giờ, tôi vẫn nghe được nhiều câu chuyện chị ấy nói sau lưng, cố tình bôi nhọ và không tôn trọng những gì tôi đã làm cho chương trình. Thêm nữa, việc chèn ép những người mẫu một cách quá đáng, cấm 'nàng thơ', 'chàng thơ' của tôi trình diễn mặc dù họ không động chạm gì đến chị ấy. Điều đó làm cho tôi hết sức chịu nổi nên đã quyết định lên tiếng để bảo vệ cho những người mẫu và uy tín của mình.

- Những thông tin quanh chuyện hậu trường và dàn xếp kết quả Next Top sẽ ảnh hưởng xấu đến uy tín của ban tổ chức. Anh nghĩ thế nào nếu mình bị kiện ngược lại với lý do thông đưa ra thiếu tính xác thực?

- Tôi dám lấy tất cả uy tín, danh dự, sự nghiệp của mình để đảm bảo rằng tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi vẫn đang giữ uy tín cho bên đó khi chưa đưa hết sự việc ra ánh sáng. Nếu có bị kiện, tôi sẽ rất lấy làm vui mừng để có thể "ba mặt một lời" nói chuyện với chị ấy và cho mọi người thấy rõ toàn bộ sự việc. Tôi không phải trẻ con để dễ bị dọa nạt. Không có toà án nào bằng chính lương tâm của mình, phải đối diện với nó sẽ là nỗi đau lớn nhất. Ai làm gì sai trái, nói không đúng sự thật, tự bản thân mình phải biết rõ nhất. Tôi chưa từng biết sợ điều gì nếu như tôi không làm sai.

Đỗ Mạnh Cường khẳng định, những phát biểu của anh về hậu trường Vietnam's Next Top Model hoàn toàn là sự thật.

- Thời gian qua, làng mẫu Việt khá ồn ào về chuyện 'cơm không lành, canh không ngọt' giữa dàn người mẫu trẻ và BeU Models. Theo anh nguyên nhân chính nằm ở đâu?

- Nguyên nhân chính là do sự thiếu chuyên nghiệp và ăn chia không thoả đáng. Người mẫu không đủ tiền để có cuộc sống ổn định dẫn đến chuyện họ phải phản kháng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Việc chỉ có “tiếng mà không có miếng” khiến họ cảm thấy chán nản và mất niềm tin vào nghề họ đang lựa chọn.

- Chuyện người mẫu trẻ 'than khóc' về thu nhập bèo bọt không phải quá hiếm gặp. Với vai trò của một nhà thiết kế, anh có cách gì để giúp đỡ họ sống tốt với nghề?

- Cá nhân một mình tôi không thể giúp được tất cả người mẫu, thường thì tôi sẽ chọn những người tôi cảm thấy phù hợp để giúp họ định hướng về công việc, hình ảnh, truyền thông. Tất cả những 'nàng thơ', 'chàng thơ' của tôi đều được hỗ trợ miễn phí, họ tự do hoạt động và không phải ăn chia bất kỳ thu nhập nào với tôi.

Xưa nay, người mẫu tham gia show của tôi cũng chưa bao giờ than phiền về mức cát-xê và việc thanh toán sau show diễn. Tôi luôn thực hiện đúng hẹn để không ai phải phàn nàn mặc dù số lượng người mẫu tham gia show của tôi rất lớn. Tôi nghĩ người mẫu nên đoàn kết với nhau, bảo vệ quyền lợi của mình, không phá giá thì họ mới có thể sống tốt được với nghề.

- Hàng năm anh đều có hai show diễn cá nhân, việc tuyển chọn người mẫu dựa trên những tiêu chí nào?

- Thực tế người mẫu ở Việt Nam không nhiều, nên không có nhiều sự lựa chọn. Đa phần người mẫu tham gia show của tôi đều là những gương mặt quen thuộc. Mỗi năm sẽ có thêm một số gương mặt mới đáp ứng được yêu cầu về chiều cao 175cm với nữ, 185cm với nam, gương mặt ấn tượng và khả năng catwalk tốt.

- Là một nhà thiết kế khá khắt khe và khó tính, trong làng mẫu Việt có bao nhiêu người nằm trong “blacklist” của anh?

- Tôi từng đưa Hoàng Oanh vào danh sách cấm diễn cũng vì những hiểu lầm xung quanh câu chuyện Vietnam’s Next Top Model. Sau này cô ấy đã nhắn tin xin lỗi, tôi cũng không phải là người cố chấp, nên giờ chúng tôi hợp tác với nhau bình thường. Cô ấy vẫn tham gia show diễn của tôi đều đặn.

Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu thời trang và tổ chức đều đặn các show diễn cá nhân, Đỗ Mạnh Cường còn dành công sức trong việc hỗ trợ những người mẫu trẻ.

- Nhiều người mẫu trẻ được anh nâng đỡ đã có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên 'nàng thơ' và 'chàng thơ' cũng gặp phải không ít khó khăn khi là “gà” của Đỗ Mạnh Cường?

- Tôi nghĩ, họ luôn biết ai là người tốt với họ và làm được gì cho họ. Ít ra tôi là người không vụ lợi khi giúp đỡ các người mẫu trẻ. Tôi luôn bảo vệ họ, mang đến những cơ hội, xây dựng hình ảnh và làm PR truyền thông miễn phí cho họ. Đến nay, những người tôi lựa chọn vẫn đang là những gương mặt thành công và nổi bật của ngành thời trang Việt Nam.

- Về show diễn sắp tới, điều gì khiến anh hứng thú với tông đen trong khi cả làng mốt thế giới đang rạo rực với xu hướng họa tiết, hoa thêu, sticker?

- Mấy mùa vừa qua tôi đã làm nhiều mẫu in họa tiết, hoa thêu nên lần này tôi muốn làm gì đó để cân bằng lại cảm xúc cho mình. Chiếc đầm đen là thứ không thể thiếu trong tủ quần áo của bất kỳ phụ nữ nào. Nó là trang phục không bao giờ lỗi mốt theo thời gian, đó cũng là ý tưởng chính khiến tôi thực hiện bộ sưu tập The little black dress (Huyền thoại những chiếc đầm đen).

- So với các show diễn trước đây, chương trình lần này có điểm nhấn gì mới lạ và khác biệt?

- Tôi không làm show thời trang giải trí, tôi làm show để phục vụ khách hàng và thoả mãn sở thích của mình. Tôi không dám nói về sự mới lạ và khác biệt, điều đó hãy để cho khách hàng và người xem show tự cảm nhận. Quan trọng nhất với một show thời trang vẫn là trang phục. Trang phục tạo được xu hướng, đáp ứng được nhu cầu mua sắm của những khách hàng vẫn yêu thích thương hiệu Đỗ Mạnh Cường mới là thành công của tôi và bộ sưu tập. Tôi luôn tin vào những linh cảm và dự báo của bản thân mình, mặc dù chưa ra mắt nhưng khách hàng VIP của tôi đã đặt hàng rất nhiều. Còn về show diễn, chắc chắn ai đã yêu thương tôi sẽ không phải thất vọng.

- Một số chương trình thời trang gần đây, ý tưởng sáng tạo thường bị chi phối bởi nhà tài trợ và các nhãn hàng. Riêng với show cá nhân của anh thì thế nào?

- Tôi chưa bao giờ để cho nhà tài trợ và các nhãn hàng chi phối đến show diễn cá nhân của mình. Tuy nhiên vẫn có những chương trình tôi làm theo đơn đặt hàng riêng phụ thuộc vào tính chất của nhãn hàng. Sắp tới, tôi cũng tham gia một show diễn của khách hàng với bộ sưu tập Pink, sẽ được giới thiệu trước show diễn cá nhân của tôi.

Duy Khánh thực hiện