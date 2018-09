Áo dài theo style 'Cô ba Sài Gòn' ăn khách trở lại

'Cô ba Sài Gòn' là tác phẩm mới ra rạp của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Bộ phim lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960 với câu chuyện về Như Ý (Lan Ngọc thủ vai) và nhà may Thanh Nữ. Nội dung hoài cổ cùng dàn diễn viên gồm NSƯT Hồng Vân, diễn viên Diễm My, Ngô Thanh Vân và các ngôi sao trẻ Diễm My 9x, Ninh Dương Lan Ngọc đã giúp bộ phim thu hút được sự chú ý của khán giả.