4 mỹ nam gây sức hút tại vòng sơ khảo The Face

Năm 2013, Nhikolai Đinh là một trong những gương mặt tạo được dấu ấn tại vòng sơ khảo 'Vietnam's Next Top Model'. Tuy nhiên, may mắn đã không đến với anh. Mặc dù mất cơ hội vào nhà chung Next Top, chàng mẫu mang vẻ đẹp lai lại có những bước tiến mới khi theo đuổi nghề mẫu.