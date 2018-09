Vợ chồng Kim - Kanye mặc đẹp nhất Met Gala

Thảm đỏ dạ tiệc thời trang lớn nhất nước Mỹ - Met Gala - luôn là nơi quy tụ cả "rừng" ngôi sao nổi tiếng, khoác trên mình những trang phục hàng hiệu đẳng cấp. Năm nay, vợ chồng Kim Kardashian - Kanye West vinh dự được tạp chí Vogue bình chọn là cặp đôi mặc đẹp nhất trong sự kiện diễn ra vào tối 2/5 (giờ địa phương).

Xuất hiện ở event có chủ đề về công nghệ ("Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology"), ngôi sao truyền hình thực tế khoe đường cong nóng bỏng trong bộ đầm Balmain ánh bạc hiện đại, xẻ cao sexy, kết hợp sandal ăn ý. Chàng rapper nổi tiếng cũng thể hiện sự kết nối đồng điệu với bà xã khi chọn áo khoác đính pha lê cùng thương hiệu, mix quần jeans Fear of God giá 895 USD.