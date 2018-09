Vietnam's Next Top Model copy lộ liễu phiên bản Mỹ

Hai trong ba thử thách của tập hai đều được ‘xào nấu’ từ American ‘s Next Top Model.

Tập 2 của chương trình Vietnam ‘s Next Top Model đã lên sóng tối 13/10 với nhiều yếu tố thú vị giúp thí sinh bộc lộ những cá tính đầu tiên trước khán giả truyền hình. So với tập đầu tiên, tập hai giảm bớt chiêu trò để tập trung cho chuyên môn. Kịch tính của tập hai đến từ những mâu thuẫn trong tính cách của các thí sinh khi sống chung một nhà, cũng như những thử thách đầu tiên mà họ phải trải qua.

Đúng với dự đoán của nhiều người, các thí sinh nam đã tạo được những bất ngờ trong mùa đầu tiên có mặt ở Nhà chung. Ở bài học đầu tiên là catwalk trên cầu, dù có ít kinh nghiệm hơn, những thể hiện của họ không hề thua kém, nếu không muốn nói là tốt hơn các đồng nghiệp nữ. Chà My, cô thí sinh “bán hoa” ở vòng casting ngày nào bộc lộ khả năng catwalk quá yếu với những bước đi loạng choạng, tư thế cứng đờ. Trong khi đó, sự thoải mái, mạnh mẽ của các thí sinh nam lại được đánh giá cao.

Các thí sinh nam tỏ ra nhỉnh hơn thí sinh nữ trong phần thi catwalk.

Không giống các chương trình khác, cuộc thi này đề cao sự thẳng thắn, tôn vinh cái tôi cá nhân và không nhường nhịn đối thủ. Các chàng trai tỏ ra không chút khiêm nhường khi chê thí sinh nữ đi catwalk “không có cảm hứng, năng lượng và yếu tới mức chả dám nhìn”. Các cô gái cũng nhận ra điều đó trong ánh mắt đắc chí của các đối thủ khác giới khi cho rằng phe mình đang thắng thế”. Trước đó, họ đã trải qua một cuộc cạnh tranh nho nhỏ để giành chỗ ngủ đẹp trong Nhà chung.

Thử thách tiếp theo, chụp ảnh hậu trường nhìn rất đơn giản nhưng lại phức tạp vì yêu cầu thí sinh làm thế nào để “diễn như không diễn”. Ảnh hậu trường phải nhẹ nhàng, tự nhiên, tiết chế cử động cơ thể cũng như “show” được góc mặt đẹp nhất trước ống kính. Tuy còn nhiều bỡ ngỡ nhưng sau thời gian chỉ dẫn, Nam Trung và nhiếp ảnh Lý Võ Phú Hưng tỏ ra khá hài lòng trước diễn xuất của các thí sinh.

Trong thử thách catwalk với lửa, các thí sinh đã có tiến bộ ít nhiều trong những bước đi. Thí sinh nam vẫn tự tin và ít mắc lỗi hơn, vì thế họ đều vượt top nguy hiểm và còn giành vị trí “thí sinh có bức ảnh chụp đẹp nhất. Tuy nhiên, Tạ Thúc Bình đã bị Thanh Hằng nghiêm khắc cảnh cáo vì không nghe lời giám khảo, liều lĩnh lao vào gần ngọn lửa để cố gây ấn tượng.

Chà My bị đánh giá là thí sinh đi catwalk yếu nhất trong 15 người, nhưng cô không phải là thí sinh nằm trong top 2 nguy hiểm vì đã có những cố gắng nhất định.

Đây cũng là vòng thi thú vị nhất, vì thí sinh không những được mặc trang phục lộng lẫy trong một không gian thời thượng, mà còn phải vượt qua nỗi lo lắng khi bước chân qua những ngọn lửa phụt lên trong khoảng cách rất gần. Nếu đi không đúng yêu cầu, họ có thể bị bỏng. Nhiều thí sinh cũng vì tâm lý này mà cố tình tránh né ngọn lửa hoặc bị giật mình.

Ba thử thách tập hai há thú vị và ở độ khó vừa phải để thí sinh làm quen được những bước đầu. Nhưng những ai thường xuyên theo dõi American‘s Next Top Model đều nhận ra những thử thách này không có gì lạ lẫm. Chụp ảnh hậu trường là thử thách đầu tiên của tập 9, mùa 16. Trong khi đó, catwalk với lửa cũng chính là thử thách đầu tiên mà các thí sinh American ‘s Next Top Model phải trải qua trong mùa 16.

Chưa dừng lại ở đó, trailer tập 3 của chương trình chiếu thử thách bước lên bàn xoay - một thử thách khác của phiên bản gốc mà Vietnam‘s Next Top Model mua bản quyền. Chuyện mượn ý tưởng, “xào nấu” thử thách đã không còn xa lạ gì với truyền hình thực tế, nhưng việc “sao y bản gốc” liên tục khiến chương trình bớt đi sự sáng tạo và bất ngờ.

Phần thử thách với lửa đã được khán giả yêu thời trang biết đến nhiều qua American 's Next Top Model.

Cũng trong tập này, những mâu thuẫn đầu tiên trong Nhà chung đã mở ra. Thí sinh đền từ miền Bắc Kim Thoa không được lòng Phan Linh và Thanh Thủy lắm vì tính cô có vẻ thích thể hiện và chỉ đạo nhóm. Cũng vì nghĩ mình không hợp với Kim Thoa mà trong thử thách đầu tiên là giành phòng, Thanh Thủy đã ưu ái cho Chà My chứ không phải Kim Thoa ngủ chung giường để tránh những mâu thuẫn. Kim Thoa khá buồn lòng khi phải ngủ trên ghế so-pha ở phòng khách.

Chà My lại là cô gái có suy nghĩ ngây thơ, trong sáng so với các đối thủ khác nhưng bị mắc khuyết điểm lớn là catwalk yếu. Ở thử thách đi catwalk trên cầu, Thanh Hằng mắng Chà My té tát vì “đi catwak giống đi chợ”. Trong khi đó, sự tự tin quá mức của Phan Linh lại bị nữ giám khảo cảnh báo “coi chừng lố”. Cô vũ công Quỳnh Mai bị nhắc nhở bởi hay lạm dụng các động tác “múa may quay cuồng” trên sàn catwalk, điều mà NTK Đỗ Mạnh Cường tối kỵ. Bất ngờ nhất là Thanh Thủy, cô người mẫu không chuyên khá sáng giá ở vòng casting rơi vào top nguy hiểm vì quá tự tin vào khả năng vốn có.

Kết thúc tập hai, không có ai bị loại vì Thanh Hằng đã quyết định cho cả Thanh Thủy lẫn Nguyễn Thị Thanh một cơ hội nữa.

Video thử thách ảnh hậu tường của American's Next Top Model

Video thử thách catwalk với lửa của American's Next Top Model

Vân An