Vic lọt Top chuyên gia thời trang mặc đẹp nhất

Nhà thiết kế Peter Manning là người sáng lập hãng thời trang cùng tên và thương hiệu Five Eight New York. Dù cao 1m72, không quá thấp nhưng từ hồi nhỏ Peter đã cảm thấy rất khó chọn quần áo vì các hãng thời trang thường sản xuất quần áo dành cho người cao và rất tốn tiền cho cái mà anh gọi là "phí thợ may" để cắt ngắn quần áo. Nhà tạo mốt 47 tuổi tạo nên dòng thời trang dành cho những người bằng hoặc thấp hơn mình.

Style cá nhân của Peter tượng trưng cho phong cách đơn giản, thoải mái mà vẫn lịch lãm. Anh ngưỡng mộ biểu tượng thời trang Paul Newman, thích các nhà thiết kế Brunello Cucinelli, Michael Bastian và thương hiệu may Mr. Stylianos.