Váy dạ hội thiết kế kỳ công của Lê Thanh Hòa

Mẫu in họa tiết hoa xanh lam lục bình được thực hiện cẩn thận từ quá trình thiết kế mẫu in sao cho hài hòa và phù hợp nhất, cho đến việc đính kết vô số các hạt đá lên bộ váy. Bộ rập của chiếc váy này được dựng chủ yếu trên máy tính để vẽ hình in, sau khi chọn chất liệu vải phù hợp thì tiến hành in vải, vải phi bố cao cấp sau khi đã được in họa tiết thì được cắt và may thành phẩm, khi đã may xong đến công đoạn đính kết các hạt đá trên các mảng họa tiết để tạo độ lấp lánh cho trang phục.