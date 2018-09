Váy áo nữ tính cùng nàng đón xuân

Người đẹp Miss Ngôi Sao Lily Luta khoe nét trẻ trung trong những thiết kế mềm mại mang màu sắc tươi sáng.

Họa tiết ovan bản lớn màu sắc khiến chân váy denim trở nên sinh động, nổi bật hơn. Cách kết hợp với áo cổ thuyền dáng suông tạo sự thoải mái, năng động. Bên cạnh đó, thắt lưng da đen giúp tổng thể phong cách của Lily Luta thêm phần cá tính.

Chân váy chữ A dài vừa qua gối là lựa chọn thích hợp với nhiều vóc dáng. Áo sơ mi chấm bi hồng bổ sung nét đẹp nữ tính, nhẹ nhàng.

Chiếc khăn họa tiết bắt mắt cùng chân váy kẻ sọc trở thành điểm nhấn nổi bật trên màu đen của áo thun và legging.

Cách kết hợp họa tiết chấm bi xinh xắn với kích thước khác nhau theo xu hướng monochrome dễ dàng giúp các nàng thu hút ánh nhìn bởi phong cách sành điệu, tươi trẻ.

Studs

Photo: Lê Trung

Stylist: Phúc Lâm

Make-up: Moon Nguyễn

Trang phục: It's Happended To Be A Closet