Váy áo hở hang tai tiếng của sao Hàn

Sau Oh In Hye và Bae So Eun, Kang Ha Na được gọi là "thảm họa thời trang Busan" tiếp theo. Bỏ qua trào lưu lộ ngực, diễn viên Chingu 2 lại chọn cách khoe lưng và mông một cách kỳ cục và phản cảm qua lớp vải trong suốt ở sự kiện năm ngoái.