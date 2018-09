Váy áo cầu kỳ, lộng lẫy trong phim 'Cinderella'

Trang phục đậm chất cổ tích được sáng tạo bởi nữ thiết kế xứ sương mù Sandy Powell.

Bộ phim Disney Cinderella mới ra mắt gây ấn tượng với khán giả bởi rất nhiều bộ cánh yêu kiều, lộng lẫy, khiến trào lưu mặc đầm công chúa lại rầm rộ trong giới sao và tín đồ thời trang. Tất cả trang phục của các nhân vật trong phim được sáng tạo bởi nhà thiết kế người Anh Sandy Powell. Bà năm nay 54 tuổi, từng 10 lần được đề cử Oscar ở hạng mục "Thiết kế trang phục đẹp nhất" và 3 lần giành chiến thắng với phim Shakespeare in Love, The Aviator và The Young Victoria.

Bản phác thảo và trang phục của Lọ Lem trong phim do nữ diễn viên Lily James diện. Bộ đầm dạ hội màu xanh này có hơn 10 lớp lụa mỏng với nhiều gam xanh khác nhau như xanh lavender, xanh pastel, xanh ngọc. Trong phim, Lọ Lem có 9 bộ váy khác kiểu dáng tương tự, mỗi bộ được làm từ khoảng 270m vải, 10.000 viên pha lê Swarovski, mất 500 giờ với 18 thợ may để hoàn thành. Mỹ nhân Cinderella thổ lộ cảm giác ngỡ ngàng và vui sướng khi lần đầu tiên được khoác lên mình thiết kế xinh đẹp này: "Tôi không thể tin được đó chính là mình. Tôi thấy quyền năng khi diện nó và cảm giác như mình thực sự là một công chúa".

Thủ vai mẹ kế gian ác nhưng Cate Blanchett vẫn toát lên vẻ quý phái trong trang phục lấy cảm hứng từ thập niên 40. Đặc biệt, biểu tượng sắc đẹp huyền thoại Joan Crawford trở thành nàng thơ cho nữ thiết kế Sandy Powell khi sáng tạo các mẫu trang phục này.

Nhà tạo mốt tâm sự: "Tôi muốn để Cate trông thật thanh lịch và tinh tế. Bởi như chúng ta vẫn thường thấy, những người phụ nữ quá hoàn hảo thực tế khá đáng sợ".

Trong phim, các chị em cùng cha khác mẹ với Lọ Lem là Anastasia (Holliday Grainger thủ vai) và Drisella (Sophie McShera thủ vai) luôn mặc váy giống nhau, chỉ khác về màu sắc. Nhà thiết kế trang phục nói: "Chúng tôi thực sự không bao giờ làm họ xấu xí đi. Họ sẽ xấu từ bên trong, vì vậy, chúng tôi làm họ xinh đẹp một cách phù phiếm và khờ dại".

Sandy khá lo lắng khi thiết kế trang phục cho bà tiên do Helena Bonham Carter đóng. Cuối cùng, nữ thiết kế tạo bộ cánh phom dáng bồng bềnh, điểm chất liệu bắt sáng lung linh, huyền ảo rất phù hợp với nhân vật. Chiếc váy được làm từ 131m vải, 400 đèn Led và hàng nghìn viên pha lê Swarovski. Độ tùng xòe của nó là gần 1,2m.

Trong phim, công chúa Lọ Lem còn diện một bộ váy cưới thêu hoa tuyệt đẹp, được làm rất cầu kỳ. 16 người thợ may đã cắt, khâu, thêu thủ công suốt 550 giờ để hoàn thành. Tuy nhiên, một sự cố xảy ra khiến họ phải thực hiện lại chiếc váy: Lily James vô tình để váy bén lửa từ lò sưởi và cháy xém.

Thiết kế màu be được làm từ lụa organza, đểm hoa tinh tế thể hiện sự thanh thoát, khiêm nhường của một nàng dâu hoàng gia mới.

Trang phục cho Hoàng tử (Richard Madden thủ vai) lấy cảm hứng từ style quân đội, thể hiện sự khỏe khoắn và lịch lãm.

Một số trang phục đẹp khác trong phim.

Lana