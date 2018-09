Vân Hugo quyến rũ với phong cách cổ điển

Khoác lên mình những thiết kế nằm trong bộ sưu tập xuân hè của thương hiệu G9 Moza, Thanh Vân nổi bật với phong cách retro đầy yêu kiều và quý phái.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp cổ điển của MC Thanh Vân, các nhà thiết kế G9 Moza tạo nên những mẫu trang phục sang trọng, thời thượng trên hai tông màu đối lập kinh điển đen - trắng.

Bộ sưu tập Women in love mang hơi hướng retro và được định hình theo phong cách thời trang thập niên 50. Với phom dáng cơ bản xòe bồng, ôm eo, peplum hoặc đuôi cá nhưng mỗi thiết kế vẫn tạo ấn tượng nhờ tính ứng dụng cao và vẻ quyến rũ, gợi cảm qua từng chi tiết nhấn nhá, cut out hay bèo nhún. Từng đường cắt cúp táo bạo được chau chuốt, hướng tâm điểm vào những đường cong quyến rũ của phái đẹp. Trên nền chất liệu cao cấp như ren, ren lưới, viscose, chiffon, tuytxi, organza..., "Women in love" góp phần tái hiện phong cách thời trang nổi bật những năm 50.

Nhân dịp ra mắt, từ 15/3 đến 19/3, thương hiệu G9 Moza áp dụng chương trình khuyến mại, giảm 20% toàn bộ thiết kế trong bộ sưu tập trên toàn hệ thống showroom và kênh online.

Một số thiết kế trong bộ sưu tập của G9 Moza:

Thiết kế trễ vai với chi tiết phối ren và chiffon kiêu hãnh cùng dáng ôm eo tôn trọn vẻ quyến rũ của phái đẹp.

Layering hai lớp peplum được tạo sóng tự nhiên và đầy ngẫu hứng giúp mẫu đầm vừa cổ điển, vừa hiện đại.

Đầm đuôi cá với phần ngực khoét sâu táo bạo, tôn lên vẻ quyến rũ, gợi cảm của Thanh Vân Hugo.

Thiết kế trễ vai luôn tạo được sức hút đối với phái đẹp và cả người đối diện. Các chi tiết cắt cúp, tạo đường lượn sóng sắc nét trước ngực cũng khiến chiếc đầm quyến rũ hơn.

Chất liệu organza cao cấp cùng sự kết hợp giữa phom dáng xòe bồng và peplum khiến set đồ trở nên độc đáo.

Chất liệu vải ren lưới cùng phom dáng đuôi cá tôn vẻ quyến rũ cổ điển của Thanh Vân.

Mẫu jumpsuit được phối ren tinh tế, gợi cảm tôn vóc dáng cơ thể cho người mặc.

Jumpsuit dáng bomber khỏe khoắn, cá tính nhưng vẫn phảng phất vẻ nữ tính, bay bổng.

Chi tiết cắt khoét và layering 2 lớp phía sau tạo điểm nhấn cho thiết kế.

Lớp peplum được xếp ly một cách có chủ ý khiến mẫu đầm trở nên sang trọng, thời thượng hơn.

