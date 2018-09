Vali Samsonite ưu đãi ngày vàng

Địa điểm áp dụng chương trình:

Samsonite Indochina Plaza: quầy 126, số 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Samsonite Indochina Riverside Tower: tầng trệt, lô G17-19, 74 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

House Of Samsonite Vincom Biên Hòa: quầy L2-12, tầng 2, số 1096 Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, TP Biên Hòa.

House Of Samsonite Vincom Hùng Vương: quầy L2-12, tầng 2, số 02 Hùng Vương, TP Cần Thơ.

House Of Samsonite Vincom Long Xuyên: quầy L2-04, Tầng 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Chi tiết liên hệ 08. 3824 7886

Website samsonite-vietnam.com hoặc americantourister-vietnam.com

Facebook: facebook.com/Samsonite.Vietnam hoặc facebook.com/AmericanTourister.Vietnam