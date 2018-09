Ưu đãi lớn từ Rosemary Boutique

Chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm với ưu đãi 50% cho toàn bộ các sản phẩm được áp dụng tại chuỗi gian hàng của Rosemary Boutique.

Rosemary Boutique là nhà phân phối độc quyền của các hãng thời trang và phụ kiện Anh Quốc như Closet, Darling, Fever London, Izabel London, Bruno Premi, Modalu và Fiorelli.

Những mẫu váy, jacket của Fever London.

Túi xách, ví của thương hiệu Fiorelli London.

Thương hiệu giày cao cấp đến từ Italy - Bruno Premi.

Cùng với Rosemary Boutique, chuỗi gian hàng Izabel London - thương hiệu thời trang Anh Quốc cũng áp dụng giá chỉ từ 699.000 đồng với chương trình ưu đãi 30% cho toàn bộ sản phẩm.

Rosemary Boutique:

- 8b Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04 6257 6555.

- Vincom C, Bà Triệu, tầng 2, Hà Nội. ĐT: 04 6253 5022.

- Vincom C, Bà Triệu, tầng 1, Hà Nội. ĐT: 04 6253 5082.

- The Garden, Mễ Trì, Tầng G, Hà Nội. ĐT: 04 3787 8791.

Facebook: www.facebook.com/rosemarybtq; Website: www.rosemarybtq.com

Izabel London:

- Vincom C, Bà Triệu, tầng 1, Hà Nội. ĐT: 04 6253 5082.

- The Garden, Mễ Trì, tầng G, Hà Nội. ĐT: 04 3787 8791.

Facebook: www.facebook.com/IzabelVietnam; Website: www.Izabel.com

(Nguồn: Rosemary Boutique)