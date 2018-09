Ưu đãi lớn khi mua túi, ví online tại Gurkha

Chào mừng Giáng sinh, từ ngày 6/12, lần đầu tiên, website của Gurkha ra mắt chuyên mục 'Chỉ bán online' với nhiều sản phẩm thời trang cùng ưu đãi lớn.

Tại đây, khách hàng có cơ hội sở hữu số lượng có hạn túi xách, thắt lưng, ví da từ các thương hiệu đồ da châu Âu do Gurkha phân phối với mức giá đặc biệt theo phương châm “giá trị cao hơn giá thành”. Khách hàng có thể xem, lựa chọn, đặt mua online trên website. Đây là một trong nhiều hoạt động của chương trình “End of the year party” lớn nhất trong năm do Gurkha tổ chức với mục đích tri ân khách hàng, góp phần mang tới một mùa Giáng sinh ngập tràn quà tặng và niềm vui.

Túi Efora có công năng sử dụng linh hoạt, chất liệu có độ bền cao, thiết kế sáng tạo, theo xu hướng hiện đại từ châu Âu, thể hiện được nét độc đáo trong thẩm mỹ của người Việt.

Được ưa chuộng bởi thiết kế trẻ trung, sản phẩm của thương hiệu Mammut mang vẻ đẹp mạnh mẽ mà vẫn mềm mại, tinh tế trong từng đường nét và đặc biệt là chất lượng cũng như độ bền cao.

Những chiếc thắt lưng hay ví của Bossanjerasu có kiểu dáng đa dạng, sang trọng và tinh tế. Bossanjerasu luôn giữ vững được vị trí là thương hiệu chuyên về đồ da cao cấp với phong cách đậm chất châu Âu.

Những chiếc ví của thương hiệu Gino Rossi mang phong cách hiện đại, kiểu dáng tinh tế cho cả hai phái và đặc biệt ghi điểm bởi chất lượng da bền chắc, được gia công tỉ mỉ.

Nhằm gia tăng quà tặng và ưu đãi lớn, khách hàng cũng có thể đăng ký tại địa chỉ http://gurkha.vn/form/dang-ky-nhan-qua-mien-phi để nhận các phần quà đặc biệt từ Gurkha.

Địa chỉ gian hàng:

- Gurkha L2 - 214, Tầng 2 TTTM Vincom Center Bà Triệu, số 191 Bà Triệu, Hà Nội.

- Gurkha B1-R3-22, tầng B1, TTTM Royal City, Số 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội.

- Gino Rossi B1-R6-37, tầng B1, TTTM Royal City, Số 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội.

- Gurkha Số 14, đường Thanh Niên, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội.

- Gurkha L1-22, tầng 1, TTTM Vincom Long Biên, Sài Đồng, Hà Nội.

- Gurkha Tầng 2, TTTM Diamond Plaza, số 34 Lê Duẩn, quận 1, TP HCM.

- Gurkha Lô D12-D13-D14, Vincom Center Hạ Long, Quảng Ninh.

Hotline: 0907 412 222.

Website: http://gurkha.vn/vi/product-sale.

(Nguồn: Gurkha)