Ưu đãi đổi áo chống nắng cũ lấy áo SunStop

Mang áo chống nắng thường tới đổi và bỏ thêm từ 250.000 đồng, phái đẹp sẽ sở hữu ngay một sản phẩm chống nắng công nghệ Nhật Bản - SunStop.

SunStop by Format sở hữu ưu điểm nhờ công nghệ sợi làm mát ưu việt từ Nhật Bản, giúp người mặc có cảm giác dễ chịu, thoải mái ngay cả khi khi phơi nắng liên tục giữa trưa trong vòng một giờ. Áo có thiết kế ôm, gọn gàng với kiểu dáng thời trang, đồng thời đảo bảo an toàn cho người dùng khi tham gia giao thông. Thương hiệu sử dụng những màu sắc ưa nhìn, tạo cảm giác mát mắt. Sản phẩm có phom may phù hợp với từng độ tuổi nam, nữ, trẻ em Việt Nam. Viện dệt may Việt Nam kiểm nghiệm, chứng nhận SunStop có khả năng ngăn 99,7% tia UV, loại trừ nguyên nhân gây xạm và ung thư da.

Để tham gia chương trình "Đổi áo chống nắng cũ lấy áo SunStop", khách hàng có thể mang áo, juyp chống nắng cũ sạch sẽ, không rách hay chắp vá tới các cửa hàng của Format. Mỗi sản phẩm chống nắng thông thường được đổi một sản phẩm cùng loại và không giới hạn số lần đổi. Sản phẩm chống nắng liền thân được coi như áo chống nắng. Ưu đãi bắt đầu từ ngày 2/8 và có thể kết thúc sớm nếu hết hàng, không được áp dụng kèm các chương trình khuyến mãi khác.

Hình ảnh một số sản phẩm chống nắng SunStop:

(Nguồn: Format)