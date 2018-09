Tùng Leo tâm đắc đã tạo ra mùa Next Top ầm ĩ

Giám đốc sản xuất Vietnam's Next Top Model chia sẻ về chất lượng chương trình năm nay.

- Giữ vai trò giám đốc sản xuất, cảm nhận của anh trước những ý kiến về chất lượng chương trình, đặc biệt là concept chụp ảnh ở tập 6?

- Đứng ở cương vị người làm truyền hình, khi chương trình ra mắt và thu hút được sự chú ý của mọi người, tôi thấy đó là niềm vui. Tôi chỉ sợ những gì chúng tôi thực hiện không được khán giả nhắc đến. Mỗi khi đưa ra concept chụp ảnh mới đều có sự bàn bạc kỹ lưỡng bởi rất nhiều bên như: giám đốc sáng tạo, giám đốc thời trang, stylist, host, giám khảo, nhà sản xuất, nhiếp ảnh…

Tất cả ý tưởng đều được cho ra từ một “ban bệ” có kinh nghiệm trong nghề nên chắc chắc đó không phải là một ý tưởng tồi. Nhưng trong một số trường hợp sẽ có những tác động bên ngoài khiến kết quả không như mình mong muốn. Đó là ý kiến từ nhãn hàng, sự tương tác của nhiếp ảnh gia. Với nhiều người hoạt động trong lĩnh vực thời trang, hình ảnh ở tập 6 thực sự chưa thuyết phục nhưng về mặt truyền thông thì nhãn hàng đã gây được sự chú ý với khán giả. ( Xem video )

Trước những ý kiến khen chê tôi nghĩ rằng, một lời chê là một lời cảm ơn. Vì họ chê minh chứng họ xem, từ việc quan tâm và vì yêu quý mới dẫn đến phẫn nộ. Qua những lời chê của khán giả, mình mới xem lại có làm được điều đó hay chưa, sửa đổi thế nào trong các bước kế tiếp.

Tùng Leo - Giám đốc sản xuất 'Vietnam's Next Top Model' 2015 khá phấn khởi vì đã mang đến chương trình truyền hình thực tế thu hút được sự quan tâm của khán giả và tạo nên những ý kiến khen chê trái chiều.

- Suy nghĩ của anh trước nhận xét, Vietnam’s Next Top Model năm nay như một show tạp kỹ?

- Bản thân tôi nhận thấy chương trình năm nay phong phú và đúng chất truyền hình thực tế. Nhiều người quên mất, tại Việt Nam dân thành thị chiếm 20% tổng dân số, VTV là kênh truyền hình quốc gia và chúng tôi phải phục vụ 80% còn lại nếu muốn có rating cao.

Với những bạn trong nghề khi xem xong bộ hình sẽ thấy nó chưa đạt. Nhưng nếu hỏi những người hoạt động ở các lĩnh vực khác, người bình thường về ấn tượng của họ sau mỗi tập phát sóng thì điều họ nghĩ đến là chàng trai hay cô gái bị ngã, bị ngất xỉu... Từ đó chúng tôi phải nghĩ ra nhiều thứ để thu hút khán giả. Hơn nữa bản chất của truyền hình thực tế nó không phải là phóng sự chuyên môn, nó là cuộc sống. Hay có thể gọi là nhật ký truyền hình, mà nhật ký có thu hút không lại là những câu chuyện nằm ngoài chuyên môn. Tôi phấn khởi vì chương trình năm nay có rating cao, hiệu ứng truyền thông tốt và hiệu quả của nhà sản xuất nằm ở đó.

- Rating chương trình cao, còn về mặt chuyên môn chất lượng thí sinh năm nay cao hay thấp so với những mùa giải trước?

- Ở một đất nước bé nhỏ, mỗi năm tìm ra một người mẫu xuất sắc, đạt tiêu chuẩn quốc tế là việc làm không hề đơn giản. Đi tìm thí sinh tiềm năng rất khó vì chúng ta đã khai thác gần như cạn kiệt, nhưng cái khác ở chương trình này là có một công ty chuyên về đào tạo người mẫu. Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra những gương mặt có đầy đủ tố chất, tiềm năng và hỗ trợ họ hoàn thiện mọi kỹ năng trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Còn về chất lượng thí sinh, có rất nhiều ý kiến về việc lặp lại kịch bản cũ ở trường hợp của Nguyễn Thị Hợp giống như hình ảnh Nguyễn Oanh năm ngoái ( Xem video ). Thực chất, với vai trò của một nhà sản xuất mới tôi không muốn kịch bản cũ lập lại. Có rất nhiều lý do khiến các thành viên trong ban giám khảo chọn lựa Nguyễn Thị Hợp hay Hồng Xuân đi tiếp. Về cô gái cao 1m90, so với ngày đầu đến thời điểm hiện tại Hồng Xuân đã khác xa một trời - một vực. Tôi không nghĩ thí sinh năm nay yếu hơn so với các mùa trước ( Xem video ). Tôi không thể chia sẻ những tập chưa lên sóng, nhưng chắc chắn khá giả sẽ bất ngờ vì sự bứt phá ngoạn mục của họ ở phút cuối.

Việc xây dựng bối cảnh và ý tưởng chụp ảnh ở tập 6 của chương trình nhận được rất nhiều chê trách của khán giả. ( Xem video )

- Kịch bản thu hút là điều không thể thiếu cho chương trình truyền hình và mỗi câu chuyện được dàn dựng bao nhiêu %, sự thật bao nhiêu %?

- Đối với chương trình chúng tôi đang sản xuất, kịch bản chiếm 20% và sự thật chiếm 80%. Vai trò của kịch bản ở truyền hình thực tế là kích sự thật diễn ra, đẩy thí sinh đến tận cùng của khó khăn, tâm lý căng thẳng để bộc lộ cá tính của họ một cách rõ nét và chân thật nhất. Chương trình không xây dựng kịch bản để diễn mà chỉ tạo ra những tình huống nhằm ghi lại những phản ứng, hành động và cách xử lý của các người mẫu trẻ. Tuyệt đối không có chuyện dàn dựng cảnh thí sinh khóc, cho thí sinh cãi nhau...

- Qua 6 tập phát sóng, nhiều khán giả chỉ trích khá nặng lời và muốn ‘tẩy chay’ chương trình, anh nghĩ sao về điều này?

- Hãy cứ theo dõi tập tiếp theo để biết được chúng tôi có thay đổi hay không.

- Điều anh tâm đắc khi lần đầu tiên làm giám đốc chương trình Vietnam’s Next Top Model ?

- Tôi đã tạo ra một mùa giải ầm ĩ, những ý tưởng nung nấu từ nhiều mùa trước, năm nay tôi được nắm quyền quyết định nên đã triển khai. Đồng thời, là người đi sau nên tôi phải nố lực nhiều hơn. Tôi phấn khởi vì cùng ê kíp đã mang đến mùa giải được rất nhiều người quan tâm. Đây là mùa đầu tiên Next Top có chủ đề (Keep moving) và có một ê kíp đúng nghĩa là một khối thống nhất, kết hợp với nhau ăn ý.

Mai Khánh