Từng cãi vã với BTC, Hoàng Oanh vẫn tiếp tục thi Next Top Model

Dù gây ra scandal lớn ở năm 2011 nhưng Hoàng Oanh vẫn được mời tham dự phiên bản 'All Star'.

Hoàng Oanh là thí sinh tham gia Vietnam's Next Top Model 2011, sở hữu chiều cao 176cm và gương mặt góc cạnh nhưng cô đã dừng chân tại top 11. Tuy nhiên cô lại là gương mặt gây "bão dư luận" bởi scandal với ban tổ chức và giám khảo là nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Vào thời điểm "nước sôi, lửa bỏng" Hoàng Oanh còn bị ban tổ chức tố về việc vi phạm hợp đồng và có thể phải đền 5 tỷ đồng vì không thực hiện đúng thỏa thuận bảo mật thông tin trong quá tình tham gia chương trình.

Bà Quỳnh Trang cho biết: "Những thí sinh vi phạm quy chế sẽ không nhận được bất kỳ hỗ trợ hay giúp đỡ nào từ chương trình sau cuộc thi và cũng chính thức bị gạch tên khỏi danh sách các thí sinh được biểu diễn trong đêm chung kết. Chúng tôi đưa ra mức phạt này là để muốn các bạn có ý thức trong việc tôn trọng kết quả của chương trình. Đây là công sức của cả một êkíp làm việc nên không thể vì một cá nhân mà có thể phủ nhận hết những gì mà chúng tôi đã cố gắng".

Tại 'Vietnam's Next Top Model' 2011 Hoàng Oanh là gương mặt thu hút được sự quan tâm của dư luận bởi scandal với ban tổ chức và giám khảo Đỗ Mạnh Cường.

Mặc dù có thứ hạng thấp và gây hiềm khích nặng nề với ban tổ chức nhưng Hoàng Oanh bất ngờ được mời tham dự Vietnam's Next Top Model All Star. Phiên bản mới là cuộc đua dành cho người mẫu chuyên nghiệp và dàn chân dài trưởng thành từ Next Top Model từ nhiều mùa trước.

Quay trở lại nhà chung Next Top với vai trò là thí sinh, Hoàng Oanh chia sẻ: "Sự trở lại lần này sẽ đánh dấu vào chặng đường sự nghiệp của mình một cột mốc đẹp, với rất nhiều thử thách đang chờ đợi tôi khám phá, chứ không phải khẳng định tên tuổi với đàn em như mọi người nói".

Vietnam's Next Top Model All Stars 2017 gồm 12 thí sinh là Phương Oanh, Hồng Anh, Chà Mi, Lại Thanh Hương, Cao Ngân, Kim Dung, Nguyễn Hợp, Thùy Trâm, Hồng Xuân, Kikki Lê, Hoàng Oanh. Thí sinh cuối cùng trong danh sách vẫn chưa được ban tổ chức tiết lộ.

Cùng với dàn chân dài 'bại trận' ở các mùa giải trước, Hoàng Oanh sẽ tham gia tranh giành ngôi vị quán quân ở 'Vietnam's Next Top Model' năm nay với phiên bản hoàn toàn mới.