Tuấn Việt Next Top cởi áo khoe body

Nguyễn Thanh bất ngờ khi đối mặt với nghi vấn về giới tính. Trước đó, một đoạn clip trình diễn thời trang tại Singapore với sự tham gia của 7 thí sinh Next Top nhưng lại thiếu vắng Hà Thu, Trần Trung, Nguyễn Thanh. Trong tuần trước, cả Hà Thu, Trần Trung đều dừng chân sớm tại cuộc thi. Do đó, nhiều khán giả dự đoán Nguyễn Thanh sẽ là cái tên tiếp tục sẽ bị loại. Tập 8 chương trình Vietnam's Next Top Model 2013 lên sóng tối ngày 24/11 trên VTV3.