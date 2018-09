Tuần lễ vàng đón Valentine tại Nine West

Thương hiệu giảm giá 30% đến 50% tất cả sản phẩm trong bộ sưu tập thu đông kèm quà tặng đặc biệt.

Lễ tình nhân là dịp hẹn hò lãng mạn, bạn nên xuất hiện xinh đẹp và cuốn hút, cùng chàng sánh bước dạo phố, ăn tối hay đón nhận những điều bất ngờ và thú vị. Nine West sẽ chuẩn bị cho bạn vẻ ngoài ưng ý với chương trình “Tuần lễ vàng đón Valentine” ưu đãi đồng loạt nhiều sản phẩm từ ngày 11 đến 18/2. Bạn sẽ được gợi ý từ trang phục đến phụ kiện để tự tin và tỏa sáng.

Tạo cảm giác ngọt ngào cho buổi hẹn hò ngay từ trang phục.

Phụ kiện màu rượu nho, hồng tro trên chất liệu da lộn, da thú hoặc đai khóa trên thân giày giúp tạo điểm nhấn nhẹ nhàng và bắt mắt.

Sự kết hợp giữa xanh hiện đại và đen mạnh mẽ tạo ra vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng hơn với váy voan rũ hay cá tính hơn với phong cách thời trang sành điệu.

Nếu không muốn vướng víu bởi áo khoác, bạn có thể chọn những chiếc đầm và áo tay dài, kín cổ.

Các kiểu giày bít mũi và đế bằng như sneaker, oxford hay giày lười đều phù hợp với những dịp dạo phố hẹn hò.

Sự pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, trắng và đen, váy đầm họa tiết làm nên diện mạo mới mẻ.

Bạn sẽ ấm áp hơn với khoác len dài và maxi cách điệu hoặc đơn giản khi phối len tay dài với đầm cổ điển màu oliu.

Các mẫu bốt đa năng, vừa thoải mái, vừa phong cách.

Một ngày hẹn hò đặc biệt như vậy, bạn có thể diện trang phục với sắc đỏ bắt mắt và quyến rũ.

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn phụ kiện màu đỏ làm điểm nhấn nổi bật cho trang phục.

Xem thêm bộ sưu tập Thu Đông 2014 của Nine West

