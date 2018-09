4 bí quyết chọn kính mát hoàn hảo

Mặt nhỏ nên đeo kính nhỏ, mặt vuông hợp với mắt kính oval, còn màu da nhợt nhạt nên 'kết thân' với kính gam sáng.

Không chỉ giúp bảo vệ "cửa sổ tâm hồn" khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, kính mát còn góp phần quan trọng giúp hoàn thiện phong cách cũng như bổ sung vẻ bí ẩn, quyến rũ cho chủ nhân nếu lựa chọn được kiểu dáng, màu sắc phù hợp. Dưới đây là bốn yếu tố bạn nên cân nhắc để có thể mua được cặp kính thực sự dành cho mình.

1. Kích cỡ khuôn mặt

Nếu mặt bạn to thì cặp kính cũng nên to và ngược lại. Đừng nhất định chạy theo xu hướng mắt kính oversized nếu sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi hẳn là bạn sẽ không muốn nó lọt thỏm sau cặp kính to sụ.

Nếu sở hữu khuôn mặt oval như Jessica Alba, bạn có thể thoải mái đeo bất cứ dáng kính nào theo ý thích.

2. Hình dáng khuôn mặt

Đây cũng là một tiêu chí quan trọng để lựa chọn kính mát hợp lý, bởi một cặp kính có thể giúp bạn tôn lên vẻ đẹp, đồng thời che giấu nhược điểm, nhưng cũng có thể phô diễn mọi đường nét mà bạn không ưng ý.

Nếu sở hữu khuôn mặt oval, các nàng thực sự may mắn bởi mọi kiểu kính đều phù hợp, do đó bạn có thể thoải mái thử nghiệm những xu hướng hot nhất hay các dáng kính mình ưng ý mà không phải lo lắng điều gì. Còn những bạn gái mặt tròn nên chọn kính góc cạnh hoặc phom chữ nhật để trông dài và gọn gàng hơn. Với mặt vuông, hãy kết thân cùng mắt kính oval hay có đường viền tròn trịa để trông mềm mại hơn.

Khuôn mặt vuông như Katie Holmes hợp với kính oval hoặc có đường viền tròn trịa.

3. Màu da

Nếu bạn trông có vẻ nhợt nhạt, hãy chọn loại gọng nhẹ với gam sáng một chút như hồng hay đỏ để "thắp sáng" khuôn mặt. Da tối hơn thì hợp với màu kim loại như bạc, ánh kim nhẹ nhàng. Kính gam đen thì có thể ăn ý cùng tất cả tông da.

4. Kiểu tóc

Mái tóc mềm mại gợn sóng là "bạn thân" của mắt kính không vành; tóc thẳng suôn mượt thì nên kết đôi với kính góc tù mềm mại. Còn nếu sở hữu tóc ngắn cá tính, đừng ngại chọn kiểu hình học ấn tượng hay gọng màu đậm, thiết kế độc đáo để khẳng định phong cách bản thân.