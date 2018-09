10 lỗi thời trang khiến bạn trông kém sang

Đeo quá nhiều trang sức

Với phong cách thanh lịch, quan niệm "less is more" luôn đúng. Sự tiết chế phụ kiện, chỉ đeo những món nhỏ nhắn và hài hòa trang phục chính là bí quyết hoàn thiện hình ảnh quý cô sang chảnh.